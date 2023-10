Astronauten auf der Internationalen Raumstation trotz Leck im russischen Modul sicher

By

Die NASA hat bestätigt, dass die Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) trotz eines Lecks im russischen Modul nicht in Gefahr waren. Die Agentur beobachtete Flocken, die von einem der Heizkörper des Roscosmos Nauka Multipurpose Laboratory Module (MLM) ausgingen, und die Besatzung wurde gebeten, die Fensterläden an den Fenstern des US-Segments als Vorsichtsmaßnahme gegen Kontamination zu schließen.

Das beobachtete Leck liegt am Backup-Kühler von Nauka, der an der Außenseite des Moduls montiert ist. Russische Beamte haben versichert, dass die Temperatur im MLM angenehm ist und es keine Änderungen an den Abläufen, Experimenten oder Übungszeiten der Besatzung gibt. Der primäre Kühler des Nauka, der das Modul vollständig kühlt, funktioniert normal.

Die NASA wird die Ursache des Lecks weiterhin untersuchen. Dieser Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Kühlmittelaustritten russischer Ausrüstung auf der ISS in den letzten Monaten. Es wurde spekuliert, dass die früheren Vorfälle auf Mikrometeoriteneinschläge zurückzuführen seien, einige Experten gehen jedoch davon aus, dass es sich um ein größeres Problem handeln könnte.

Jonathan McDowell, ein Weltraumanalyst bei Harvard-Smithsonian, sagte, dass drei undichte Kühlmittelsysteme auf ein potenzielles Systemproblem hinweisen. Während die Astronauten auf der ISS in Sicherheit sind, ist es wichtig, die Ursache dieser Lecks zu verstehen, um die langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit der Raumstation zu gewährleisten.

Quellen:

– Internationale Raumstation (NASA)

– Russische Beamte im Telegram