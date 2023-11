Astronauten bringen Halloween-Stimmung auf die Internationale Raumstation

By

Die Besatzung der Internationalen Raumstation (ISS) feierte dieses Jahr Halloween mit Stil, schlüpfte in Kostüme und verbreitete einen Tag vor ihrem bevorstehenden Weltraumspaziergang Festtagsstimmung. Die vier Astronauten, die im US-Segment der ISS arbeiten, posierten für eine festliche Fotogelegenheit im japanischen Kibo-Modul und stellten dabei ihre Kreativität und ihren Sinn für Humor unter Beweis. Andreas Mogensen von der Europäischen Weltraumorganisation teilte die Kostüme in den sozialen Medien und forderte das Publikum auf, zu erraten, wie jedes Besatzungsmitglied gekleidet war.

Loral O'Hara und Jasmin Moghbeli von der NASA, die zu den vier Astronauten gehörten, werden am nächsten Tag (1. November) ihre verspielten Kostüme gegen Raumanzüge eintauschen und Geschichte schreiben, indem sie sich auf einen seltenen All-Frau-Weltraumspaziergang begeben. Der mit Spannung erwartete Weltraumspaziergang wird ab 6:30 Uhr EDT (1030:XNUMX GMT) live über NASA Television übertragen.

Obwohl die Mitarbeiter von Space.com einige kreative Vermutungen zu den Kostümen anstellten, wurde das Publikum ermutigt, seine eigenen Interpretationen im Forum beizusteuern. Hier ist eine Aufschlüsselung der Kostüme:

Jasmin Moghbeli von der NASA trug ein kastenförmiges Kostüm mit der Aufschrift „Brot“ und einem Bild von ihr und ihren Zwillingsmädchen. Das Kostüm löste Spekulationen aus, wobei einige vermuteten, dass es ihre Rolle als „Ernährerin“ ihrer Familie darstellte oder eine spielerische Anspielung auf eine Lieblingssorte wie Erdnussbutter und Gelee darstellte.

Satoshi Furukawa von der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) trug einen Luigi-Hut und war damit eine Hommage an den geliebten Klempner-Bruder aus Nintendos Mario-Franchise. Luigis Abenteuer im Kampf gegen Kreaturen, die aus Abwasserrohren auftauchen, sind in der Spielewelt zu Ikonen geworden.

Loral O'Hara von der NASA würdigte ihre Colorado-Wurzeln mit einem Hut im Colorado-Stil, auf dem neben dem Satz „Go Outside: Never Stop Exploring“ ein Bild von Bergen zu sehen war. Angesichts eines bevorstehenden Weltraumspaziergangs fügte das Wortspiel „nach draußen gehen“ eine spielerische Note hinzu, während die Colorado-Verbindung O'Haras Kindheitserinnerungen an die Erkundung der wunderschönen Berge des Staates widerspiegelte.

Andreas Mogensen von der ESA trug einen Hut aus Alufolie, der an den Hut aus dem Film „Signs“ (2002) erinnerte, in dem eine außerirdische Invasion durch Kornkreise dargestellt wurde. Auf seinem T-Shirt stand „Birds Aren't Real“ und spielte damit auf eine beliebte Gen-Z-Bewegung an, die humorvoll Verschwörungstheorien verbreitet.

Die ISS hat eine lange Tradition, Halloween im Weltraum zu feiern. Frühere Crews hatten Freude daran, sich zu verkleiden und unvergessliche Momente während ihrer Missionen festzuhalten. Von der überraschenden Verfolgungsjagd des NASA-Astronauten Scott Kelly im Gorillakostüm im Jahr 2016 bis hin zur Cosplay-Rolle der ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti als Flugbegleiterin aus dem Science-Fiction-Klassiker „2001: Odyssee im Weltraum“ im Jahr 2022 sind Kreativität und Humor wesentliche Bestandteile des Lebens an Bord der ISS.

FAQ

1. Ist eine Halloween-Feier auf der Internationalen Raumstation üblich?

Halloween-Feierlichkeiten sind bei Astronautenbesatzungen auf der Internationalen Raumstation zu einer Tradition geworden, um dem Leben im Weltraum Spaß und Festlichkeit zu verleihen.

2. Warum werden Loral O'Hara und Jasmin Moghbeli von der NASA Raumanzüge tragen?

O'Hara und Moghbeli werden an einem historischen All-Frau-Weltraumspaziergang teilnehmen, bei dem sie Raumanzüge tragen müssen, wenn sie die Internationale Raumstation verlassen.

3. Wie kann ich die Live-Übertragung des All-Women-Weltraumspaziergangs sehen?

Der reine Frauen-Weltraumspaziergang wird ab 6:30 Uhr EDT (1030 GMT) live über NASA Television übertragen. Sie können die Übertragung auf Space.com über NASA Television verfolgen.

4. Welche anderen kreativen Kostüme haben Astronauten in der Vergangenheit getragen?

Astronauten haben die Halloween-Stimmung im Weltraum angenommen, indem sie eine Vielzahl von Kostümen trugen, darunter Elvis, Superman, Darth Vader und sogar Charaktere aus legendären Science-Fiction-Filmen wie „2001: Odyssee im Weltraum“. Eine Sammlung dieser Kostüme finden Sie auf der Website von Space.com.