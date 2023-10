Nehmen Sie an den Lunar Festivities: International Observe the Moon Night Event teil

Jedes Jahr organisiert die NASA eine außergewöhnliche Veranstaltung, die Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringt, um den Mond zu beobachten – virtuell. Die International Observe the Moon Night ist eine jährliche öffentliche Feier, deren Ziel es ist, Mondbegeisterte zu vereinen, die Wissenschaft und Erforschung des Mondes zu fördern und unsere kulturellen und persönlichen Verbindungen zum himmlischen Begleiter der Erde zu würdigen.

Das Schöne an dieser Veranstaltung liegt in ihrer Zugänglichkeit. Unabhängig von Ihrem Standort können Sie an den Mondfesten teilnehmen. Sie haben die Möglichkeit, an virtuellen oder persönlichen Veranstaltungen teilzunehmen oder diese zu veranstalten oder einfach den Mond bequem von zu Hause aus zu beobachten. Die globale Mondgemeinschaft kommt über verschiedene Plattformen zusammen, wie die Facebook-Seite der Veranstaltung, Social-Media-Kanäle unter #ObserveTheMoon und die International Observe the Moon Night Flickr-Gruppe.

Die NASA hat mehrere Ziele für diese Veranstaltung festgelegt. Erstens dient es als Feier, bei der Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, die eine Leidenschaft für den Mond teilen. Ziel ist es auch, das Bewusstsein für die Mondprogramme der NASA zu schärfen und die Wissenschaft und Erforschung des Mondes für die Öffentlichkeit zugänglicher zu machen. Darüber hinaus ermöglicht International Observe the Moon Night Einzelpersonen, das Reich der Mond- und Weltraumwissenschaft zu erkunden und dabei den Erdmond als Ausgangspunkt für ihre Entdeckungsreise zu nutzen.

Die Veranstaltung fördert den Austausch von vom Mond inspirierten Geschichten, Bildern, Kunstwerken und mehr und fördert so eine kreative Verbindung zu unserem himmlischen Nachbarn. Indem International Observe the Moon Night das Interesse an der Mondbeobachtung weckt, weitet es seine Wirkung auf den weiteren Himmel und die Welt um uns herum aus und inspiriert zu fortlaufender Erkundung.

Markieren Sie also Ihren Kalender! Die diesjährige Veranstaltung „International Observe the Moon Night“ kann über die NASA-Fernsehübertragung verfolgt werden. Schalten Sie am 7. Oktober 23 um 00:21 Uhr EDT / 2023:XNUMX UTC ein und begleiten Sie die globale Mondgemeinschaft auf einer bezaubernden Reise der Entdeckung und Wertschätzung des Mondes.

Quellen:

-Die Lunar Reconnaissance Orbiter Mission der NASA, die Solar System Exploration Division im Goddard Space Flight Center der NASA und andere NASA- und astronomische Organisationen.