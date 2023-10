Die Wissenschaft hinter dem Diffusionskoeffizienten schwerer Quarks: Erforschung von Quark-Gluon-Plasma

Wissenschaftlern ist es gelungen, den Diffusionskoeffizienten schwerer Quarks zu berechnen, ein Maß dafür, wie schnell der Impuls von einer geschmolzenen Suppe aus Quarks und Gluonen auf schwere Quarks übertragen wird. Dieser Durchbruch wurde mithilfe einiger der leistungsstärksten Supercomputer der Welt erreicht. Die Berechnungen ergaben, dass die Impulsübertragung extrem schnell erfolgt und die Grenzen der Quantenmechanik erreicht. Die Wechselwirkungen zwischen den freigesetzten Quarks und Gluonen und den schwereren Quarks sind so stark und häufig, dass sie die schweren Quarks quasi mitziehen.

Diese Ergebnisse geben Aufschluss über experimentelle Ergebnisse, die zeigen, dass schwere Quarks im Materiefluss gefangen sind, der bei Schwerionenkollisionen entsteht. Die Kollisionen, die an Teilchenbeschleunigern wie dem Relativistic Heavy Ion Collider und dem Large Hadron Collider stattfinden, erzeugen einen Zustand, der als Quark-Gluon-Plasma (QGP) bekannt ist. Die Analyse liefert auch zusätzliche Beweise, die die Hypothese stützen, dass das QGP eine nahezu perfekte Flüssigkeit mit einer unglaublich niedrigen Viskosität ist, die an die Grenzen der Quantenmechanik heranreicht. Die Forschung verbessert nicht nur unser Verständnis dieser Kollisionen, sondern unterstreicht auch die Zusammenarbeit und Zusammenarbeit zwischen internationalen Theoretikern und der Forschungsgemeinschaft der Kernphysik.

Die niedrige Viskosität des QGP kann mit einem schweren Stein verglichen werden, der in einem Bach fließt. Die intensiven Wechselwirkungen zwischen den freigesetzten Quarks und Gluonen führen dazu, dass die mittlere freie Weglänge, also die Distanz, die ein Teilchen zurücklegen kann, bevor es mit einem anderen wechselwirkt, extrem klein ist. Das bedeutet, dass schwere Quarks mit einer ähnlich kleinen mittleren freien Weglänge genügend Wechselwirkungen erfahren, um von den freigesetzten Teilchen im QGP mitgezogen zu werden.

Um den Diffusionskoeffizienten schwerer Quarks zu berechnen, nutzten Physiker der HotQCD Collaboration leistungsstarke Supercomputer und verwendeten Gitter-QCD, eine Technik zur Lösung der komplexen Gleichungen der Quantenchromodynamik. Das Team entdeckte, dass der Diffusionskoeffizient schwerer Quarks außergewöhnlich groß ist, was bestätigt, dass die mittlere freie Weglänge schwerer Quarks innerhalb des QGP tatsächlich sehr kurz ist. Diese Berechnungen werden Theoretikern dabei helfen, Simulationen darüber zu verbessern, wie schwere Quarks innerhalb des QGP erzeugt werden und wie sich ihre Wechselwirkungen entwickeln, wenn sich das QGP verändert.

Die Forschung wurde vom Department of Energy Office of Science, insbesondere dem Office of Nuclear Physics, im Rahmen der thematischen Theoriekooperation Scientific Discovery through Advanced Computing (SciDAC) und Heavy-Flavor Theory (HEFTY) unterstützt. Auch die Finanzierung einzelner Mitarbeiter aus anderen Quellen wurde gewürdigt. Die Studie nutzte Rechenressourcen des National Energy Research Scientific Computing Center und Einrichtungen der USQCD Collaboration.

