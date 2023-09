Neue Entdeckung: Frühe Menschen nutzten Holz vor über 476,000 Jahren zum Bau von Bauwerken

Forscher der University of Liverpool und der Aberystwyth University haben kürzlich am Standort Kalambo Falls in Sambia eine bedeutende archäologische Entdeckung gemacht. Sie fanden einen Stapel ineinandergreifender Baumstämme, die 476,000 Jahre alt sind, was darauf hindeutet, dass die frühen Menschen viel früher als bisher angenommen Holz zum Bau von Bauwerken verwendeten.

Holzartefakte aus der frühen Steinzeit sind in archäologischen Aufzeichnungen aufgrund des natürlichen Verfalls des Holzes im Laufe der Zeit äußerst selten. Die einzigartigen Wasserbedingungen am Standort Kalambo Falls haben diese Baumstämme jedoch konserviert, was sie zum ältesten bisher gefundenen Beweis für Holzstrukturen macht.

Die Forscher entdeckten an der Stelle außerdem einen Keil, einen Grabstock, einen geschnittenen Baumstamm und einen gekerbten Ast. Durch die Untersuchung der Schnittspuren auf den Holzresten kamen sie zu dem Schluss, dass die frühen Menschen große Baumstämme anfertigten und zusammenbauten, möglicherweise um Fundamente oder Teile von Behausungen zu schaffen.

Diese neue Erkenntnis stellt die bisherige Annahme in Frage, dass die frühe Verwendung von Holz auf Waffen wie Speere und Grabstöcke beschränkt war. Dies deutet darauf hin, dass die gezielte Holzbearbeitung bereits vor einer halben Million Jahren stattfand. Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie beleuchtet die Holzbearbeitungstechniken und die Fähigkeiten der frühen Menschen im Paläolithikum.

Die erhaltenen Baumstämme weisen außerdem einen Holzverarbeitungsstil auf, der in derselben Zeit nirgendwo anders in Afrika oder Eurasien zu finden ist, was diese Entdeckung noch einzigartiger macht. Die ineinandergreifenden Baumstämme bieten wertvolle Einblicke in die Baupraktiken der frühen Menschen und ihre Verwendung von Holz als Baumaterial.

Diese bahnbrechende Forschung eröffnet Möglichkeiten für weitere Studien zu frühen menschlichen Zivilisationen und ihren architektonischen Praktiken. Es trägt zu unserem Verständnis des Einfallsreichtums und Einfallsreichtums der frühen Menschen bei der Nutzung natürlicher Materialien für Bauzwecke bei.

DNA des Tasmanischen Tigers durch RNA-Analyse freigeschaltet, was die genetische Forschung erweitert

Wissenschaftlern ist ein großer Durchbruch auf dem Gebiet der Paläogenomik gelungen, indem sie erfolgreich Ribonukleinsäure (RNA) aus einem konservierten 130 Jahre alten Exemplar eines Tasmanischen Tigers extrahierten und analysierten. Dies ist das erste Mal, dass RNA aus einer ausgestorbenen Art gewonnen wurde, was einen wichtigen Meilenstein in der Genforschung darstellt.

Die Paläogenomik konzentriert sich auf die Untersuchung des genetischen Materials alter und ausgestorbener Arten, um deren Entwicklung, Populationsveränderungen und ökologische Rolle zu verstehen. Obwohl sich die DNA-Sequenzierung in diesem Bereich als wertvolles Instrument erwiesen hat, gibt es bei der Bereitstellung detaillierter Informationen über die Dynamik und Regulation der Genexpression nur begrenzte Möglichkeiten.

RNA hingegen ist an der Genexpression beteiligt und kann spezifische Einblicke in die gewebespezifische Genaktivität liefern. Durch die Analyse der aus dem Muskel- und Hautgewebe des Tasmanischen Tigers gewonnenen RNA gewannen die Forscher wertvolle Informationen über seine genetische Aktivität, wie etwa Muskeltypen und blutbezogene Merkmale.

Darüber hinaus verbesserte die Studie die Annotation des Genoms des Tasmanischen Tigers und identifizierte neue genetische Elemente und microRNAs, die bisher unbekannt waren. Die Analyse ergab auch das Vorhandensein alter RNA-Viren im Gewebe und bot potenzielle Einblicke in die Entwicklung von Viren im Laufe der Zeit.

Diese bahnbrechende Studie liefert nicht nur ein tieferes Verständnis der genetischen Dynamik einer ausgestorbenen Art, sondern eröffnet auch spannende Perspektiven für weitere Forschung auf dem Gebiet der Paläogenomik. Durch die Erschließung der in der RNA gespeicherten genetischen Informationen können Wissenschaftler unser Wissen über das Leben in der Antike und seine genetischen Komplexitäten erweitern.

Wissenschaftler stellen mithilfe gentechnisch veränderter Seidenraupen starke und nachhaltige Spinnenseide her

Forscher der chinesischen Donghua-Universität haben eine neue Art von Spinnenseide entwickelt, die deutlich stärker und widerstandsfähiger ist als herkömmliche Materialien wie Kevlar. Dieser Durchbruch gelang den Wissenschaftlern, indem sie zur Herstellung der Spinnenseide gentechnisch veränderte Seidenraupen nutzten.

Spinnenseide ist für ihre außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit bekannt, hat sich jedoch als schwierig kommerziell zu reproduzieren erwiesen. Durch die Kombination der Eigenschaften von Seide und Polyamidfasern schufen die Wissenschaftler Spinnenseidenfasern, die sowohl stark als auch widerstandsfähig sind.

Ziel war es, umweltfreundliche Fasern herzustellen, die einfach herzustellen sind. Synthetische Fasern wie Nylon und Kevlar sind stark, aber nicht natürlich. Durch den Einsatz gentechnisch veränderter Seidenraupen konnten die Forscher die natürlichen Eigenschaften von Spinnenseide auf kostengünstige und skalierbare Weise nachbilden.

Diese neue Erfindung hat das Potenzial, verschiedene Branchen zu revolutionieren, darunter Textilien und chirurgische Materialien. Die äußerst haltbaren und nachhaltigen Spinnenseidenfasern könnten synthetische Materialien ersetzen und eine umweltfreundlichere Alternative darstellen.

Weitere Entwicklungen bei der Kommerzialisierung von Spinnenseide könnten weitreichende Anwendungen haben und sich auf mehrere Sektoren auswirken und einen nachhaltigeren und umweltbewussteren Ansatz bei der Materialproduktion fördern.

Studie enthüllt neuronale Bahnen im Gehirn von Müttern, die auf Säuglingsschreie reagieren

Eine aktuelle Studie von Forschern der New York University School of Medicine wirft Licht auf die Nervenbahn im Gehirn von Müttern, die auf Säuglingsschreie reagiert. Die Ergebnisse zeigen, dass ein spezifischer Nervenweg akustische Signale von Säuglingsschreien zu den Neuronen überträgt, die für die Produktion von Oxytocin im Gehirn der Mütter verantwortlich sind.

Oxytocin spielt eine entscheidende Rolle bei mütterlichen Prozessen wie der Geburt und dem Stillen. Die an Mäusemüttern und ihren Babys durchgeführte Studie untersuchte die Aktivierung des Nervenwegs, der an der Freisetzung von Oxytocin als Reaktion auf Säuglingsschreie beteiligt ist.

Die Forschung nutzte elektrophysiologische Aufzeichnungen und Photometrietechniken, um die neuronalen Signale in den Mäusen zu messen. Die Studie ergab, dass die Nervenbahn für Oxytocin speziell durch die Schreie der Babys ausgelöst wurde, was im Vergleich zu anderen Geräuschen eine einzigartige Reaktion zeigt.

Dieser Nervenweg fungiert als Schalter, der die Freisetzung von Oxytocin steuert und das Verhalten einer Mutter beeinflusst, wenn sie ihr Baby weinen hört. Die Studie zeigt, wie sensorische Hinweise des Babys in das Gehirn der Mutter integriert werden, um angemessene Reaktionen für eine effektive Elternschaft sicherzustellen.

Das Verständnis der neuronalen Mechanismen hinter mütterlichen Reaktionen auf Säuglingsschreie kann Einblicke in die komplexe Natur von Bindung und Fürsorge liefern. Die Ergebnisse der Studie tragen zu unserem Verständnis der komplexen Beziehung zwischen Gehirnfunktion, Verhalten und mütterlichen Instinkten bei.

