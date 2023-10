Verständnis des Elektronenverhaltens in Flüssigkeiten mithilfe intensiver Laserfelder

Wissenschaftlern ist ein Durchbruch bei der Untersuchung des Verhaltens von Elektronen in Flüssigkeiten mithilfe intensiver Laserfelder gelungen. Mithilfe dieser Technik konnten sie ein einzigartiges Spektrum hoher Harmonischer identifizieren und die mittlere freie Elektronenweglänge in Flüssigkeiten messen. Diese Forschung wirft Licht auf die ultraschnelle Dynamik von Elektronen in Flüssigkeiten und liefert neue Einblicke in deren Verhalten.

High-Harmonic Generation (HHG) ist eine bekannte Technik, die intensive Laserfelder nutzt, um hochenergetische Photonen zu erzeugen. Es wird in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen häufig zur Untersuchung elektronischer Bewegungen und chemischer Reaktionen eingesetzt. Allerdings ist HHG in Flüssigkeiten im Vergleich zu Gasen und Feststoffen relativ unerforscht.

Das internationale Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik der Materie (MPSD) in Hamburg und der ETH Zürich in der Schweiz hat ein einzigartiges Gerät zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Flüssigkeiten und intensiven Lasern entwickelt. Sie entdeckten, dass sich das hochharmonische Spektrum in Flüssigkeiten anders verhält als in Gasen und Feststoffen.

Die Forscher fanden heraus, dass die maximale Photonenenergie, die durch HHG in Flüssigkeiten erzielt wird, unabhängig von der Wellenlänge des Lasers ist. Sie identifizierten die effektive mittlere freie Weglänge der Elektronen als den entscheidenden Faktor, der die Photonenenergie begrenzt. Diese mittlere freie Weglänge stellt die durchschnittliche Distanz dar, die ein Elektron zurücklegen kann, bevor es mit einem anderen Teilchen kollidiert.

Durch die Kombination experimenteller und theoretischer Ergebnisse identifizierten die Wissenschaftler nicht nur den Schlüsselfaktor für die maximale Photonenenergie, sondern führten auch das erste Hochharmonische-Spektroskopie-Experiment in Flüssigkeiten durch. Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung der Elektronendynamik in Flüssigkeiten und liefert ein wertvolles Werkzeug zum Verständnis ihres Verhaltens.

Diese in Nature Physics veröffentlichte Studie markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Gebiet der Elektronendynamik in Flüssigkeiten. Es verbessert nicht nur unser Verständnis des Flüssigkeitsverhaltens unter intensiven Laserfeldern, sondern ebnet auch den Weg für zukünftige Untersuchungen auf diesem Gebiet. Weitere Forschungen mit diesem spektroskopischen Werkzeug werden dazu beitragen, die komplexe Dynamik von Elektronen in Flüssigkeiten aufzudecken.

Referenz: „Hochharmonische Spektroskopie der Dynamik niederenergetischer Elektronenstreuung in Flüssigkeiten“ von Angana Mondal, Ofer Neufeld, Zhong Yin, Zahra Nourbakhsh, Vít Svoboda, Angel Rubio, Nicolas Tancogne-Dejean und Hans Jakob Wörner, 28. September 2023, Naturphysik.

Quelle: Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie (MPSD), ETH Zürich.