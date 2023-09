Integration von 2D-Materialien für die On-Chip-Photonik

Die Integration nichtlinearer optischer Funktionen in die integrierte Optik hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft große Aufregung hervorgerufen. Dies hat Möglichkeiten für die Entwicklung vollständig integrierter, nichtlinearer optischer Geräte mit vielfältigen Anwendungen in der On-Chip-Spektroskopie, Quantenberechnungen, Datenkommunikation, Biosensorik und mehr eröffnet. In einer kürzlich in Light: Advanced Manufacturing veröffentlichten Studie untersuchte ein Wissenschaftlerteam unter der Leitung der Professoren Vincent Pelgrin und Zhipei Sun das Potenzial hybrider photonischer Integrationsstrukturen.

Die Siliziumphotonik hat aufgrund ihrer Kompatibilität mit CMOS-Prozessen und niedrigen Kosten Aufmerksamkeit für die Integration verschiedener aktiver Funktionen erregt. Mit der Nutzung nichtlinearer optischer Prozesse in der Siliziumphotonik sind jedoch Herausforderungen verbunden, wie z. B. schwache nichtlineare Reaktionen und die Absorption zweier Photonen. Materialien wie Siliziumnitrid (SiN) haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt, erfordern jedoch immer noch eine große Pumpleistung für effiziente nichtlineare Prozesse.

Ein alternativer Ansatz besteht darin, hochgradig nichtlineare Materialien in On-Chip-Plattformen einzuführen. Zweidimensionale (2D) Schichtmaterialien wie Graphen, Übergangsmetalldichalkogenide (TMDs) und BP gelten aufgrund ihrer hohen Suszeptibilität dritter Ordnung als vielversprechend. Das Konzept der Hybridintegration beinhaltet die Integration dieser 2D-Materialien in bestehende Integrationsplattformen, um die nichtlineare Gesamtleistung von Wellenleitern zu verbessern.

Allerdings stellt die Integration von 2D-Materialien ihre eigenen Herausforderungen dar, da diese Materialien noch nicht vollständig verstanden sind. Die Auswirkungen ihrer Hinzufügung zu integrierten Strukturen müssen sorgfältig geprüft werden. Die Rezension von Pelgrin, Sun und ihrem Team bietet einen umfassenden Überblick über die jüngsten Fortschritte auf diesem Gebiet und bietet theoretischen Hintergrund, Modellierungs-, Design- und Charakterisierungsschritte für die Hybridintegration von 2D-Materialien. Dieser Aufsatz soll als Leitfaden für zukünftige Forschungen zur integrierten nichtlinearen Photonik dienen, Hindernisse überwinden und das Gebiet voranbringen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration hochgradig nichtlinearer 2D-Materialien für die On-Chip-Photonik vielversprechend ist. Durch die Nutzung der einzigartigen Eigenschaften dieser Materialien ist es möglich, die Leistung integrierter optischer Geräte zu verbessern und den Weg für verschiedene Anwendungen im Bereich der Photonik zu ebnen.

Quelle: Vincent Pelgrin et al. „Hybride Integration von 2D-Materialien für nichtlineare On-Chip-Photonik.“ Licht: Fortschrittliche Fertigung (2023).

