KI erschafft Roboter, die in der realen Welt laufen können

Einem Forscherteam der Northwestern University in Chicago ist ein bedeutender Durchbruch gelungen, indem es einen KI-gesteuerten Roboter entwickelt hat, der Roboter von Grund auf intelligent entwerfen kann. Obwohl der Roboter klein und unförmig ist, stellt er den ersten Schritt in eine neue Ära von KI-entworfenen Werkzeugen dar. Durch die Komprimierung von Milliarden Jahren der Evolution in Sekunden ermöglicht der neue Algorithmus dem System, einen Roboter zu entwerfen, der in nur wenigen Sekunden über eine ebene Fläche laufen kann.

Was dieses KI-Programm auszeichnet, ist seine Effizienz. Im Gegensatz zu anderen KI-Systemen, die energiehungrige Supercomputer und große Datensätze erfordern, läuft dieses Programm auf einem leichten Personalcomputer und ist in der Lage, neuartige Strukturen von Grund auf zu entwerfen. Es beschränkt sich nicht nur auf die Nachahmung früherer menschlicher Werke, sondern kann auch neue Ideen und Designs hervorbringen.

Um das System zu testen, veranlassten die Forscher es, einen Roboter zu entwerfen, der auf dem Land laufen kann. Bei jeder Iteration analysierte das Programm seinen Entwurf, identifizierte Mängel und aktualisierte seine Struktur. Nach nur neun Versuchen gelang es ihm, einen Roboter zu entwickeln, der mit der halben Geschwindigkeit eines durchschnittlichen Menschen gehen kann.

Die Forscher glauben, dass dieser Durchbruch großes Potenzial für die Zukunft der KI und des künstlichen Lebens hat. Indem sie der Evolution die Augenbinde abgenommen haben, haben sie Milliarden von Jahren des Versuchs und Irrtums in einem Augenblick komprimiert und so den Weg für die Geburt neuer, durch KI geschaffener Organismen geebnet.

Es ist erwähnenswert, dass die KI überraschenderweise die gleiche Lösung für das Gehen gefunden hat wie die Natur – die Beine. Die KI verfolgte jedoch einen anderen Ansatz und führte zu einem Roboter mit drei Beinen, Heckflossen und einem flachen Gesicht. Während einige diesen Roboter als nutzloses Gerät betrachten, betrachten die Forscher ihn als die Geburt eines brandneuen Organismus.

Die Studie wurde in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht und von Prof. Sam Kriegman von der McCormick School of Engineering im Nordwesten in Zusammenarbeit mit Forschern des Massachusetts Institute of Technology und der University of Vermont geleitet.

Quellen: „Effizientes automatisches Design von Robotern“ (Proceedings of the National Academy of Sciences)