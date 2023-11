Die Kraft kleiner Schritte: Die kreative Spendenaktion von Isaac Roulston und Farrah

By

Isaac Roulston, ein achtjähriger Junge aus Newtowncunningham in der Grafschaft Donegal, wurde mit Achondroplasie, der häufigsten Form von Zwergwuchs, geboren. Inspiriert durch die bevorstehende Little People of Ireland (LPI)-Konferenz begaben sich Isaac und seine Cousine Farrah auf eine Mission, um Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation zu sammeln. Ihr innovativer Ansatz? Eine Tombola mit einem großzügigen Geschenkkorb als Hauptpreis. Sie wussten nicht, dass ihre kleine Idee eine große Wirkung haben würde.

Die Resonanz auf ihre Spendenaktion war überwältigend und herzerwärmend für Isaacs Familie. Der Erfolg der Tombola hat nicht nur erhebliche Spenden für LPI gesammelt, sondern auch dazu beigetragen, das Bewusstsein für Zwergwuchs und die wertvolle Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation zu schärfen. Den ganzen Oktober über, dem Monat des Bewusstseins für Zwergwuchs, haben die Menschen ihre Neugier auf die Little People of Ireland und die Art und Weise geäußert, wie sie Menschen wie Isaac und seine Familie unterstützen.

Little People of Ireland wurde 1998 gegründet und ist eine nationale Wohltätigkeitsorganisation, die sich der Unterstützung von Menschen mit Zwergwuchs und ihren Familien widmet. Neben der Bereitstellung von Informationen und Unterstützung möchte die Organisation das Bewusstsein und das Verständnis für die damit verbundenen Erkrankungen schärfen. Ihre Unterstützung erstreckt sich auf die Beratung in Umwelt-, Bildungs- und Berufsfragen und würdigt gleichzeitig den Beitrag kleiner Menschen zur sozialen Vielfalt.

Für die Familie Roulston war LPI eine Lebensader. Die von der Wohltätigkeitsorganisation ermöglichte jährliche Tagung ermöglicht es Isaac, andere mit ähnlichen Bedingungen zu treffen und so neue Freundschaften und ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Darüber hinaus vernetzt die Organisation Eltern, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, und bietet ihnen dringend benötigte Unterstützung und Beratung.

Zusätzlich zur emotionalen Unterstützung bietet LPI wertvolle Ressourcen zu den gesundheitlichen Problemen, die häufig mit solchen Erkrankungen einhergehen. Diese Anleitung ist für Familien wie die Roulstons von entscheidender Bedeutung, die von der Expertise und dem Wissen der Organisation stark profitieren.

Isaac, der mit seinen Eltern und drei Schwestern in Newtowncunningham lebt, führt trotz seiner Erkrankung ein bemerkenswertes Leben. Er bewahrt eine unerschütterlich positive Einstellung und nutzt jede Gelegenheit, die sich ihm bietet. Ob er mit seinem Vater auf dem Bauernhof arbeitet oder sich in die Schule vertieft, Isaacs Entschlossenheit und Lebensfreude sind deutlich zu spüren. Für ihn ist Kleinsein nur eine Eigenschaft und niemals ein Hindernis.

Der Fundraising-Erfolg von Isaac und Farrah stellt nicht nur ihre Kreativität und ihr Engagement unter Beweis, sondern zeigt auch die außergewöhnliche Wirkung, die kleine Schritte haben können. Mit ihrer Tombola haben sie die Kraft von Gemeinschaften veranschaulicht, die zusammenkommen, um eine sinnvolle Sache zu unterstützen. Die überwältigende Resonanz ist ein Beweis für die Freundlichkeit und das Mitgefühl, die in unserer Gesellschaft herrschen.