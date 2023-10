Einblicke in die Fortschritte und Anwendungen von 2D-Materialien

Dieser Artikel beleuchtet die aktuelle Übersicht von Roman Engel-Herbert, Direktor des Paul-Drude-Instituts für Festkörperelektronik (PDI), und Joao Marcelo J. Lopes, einem leitenden Wissenschaftler am PDI, zum Bereich zweidimensionaler Schichtmaterialien ( 2DLM). Ihre Rezension mit dem Titel „Recent Advances in 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications“ ist in ACS Nano veröffentlicht. Die Autoren geben wertvolle Einblicke in die aktuellen Trends und Zukunftsaussichten hinsichtlich der Synthese und Eigenschaften dieser Materialien.

Der Bericht ist vom 9. jährlichen Graphene and Beyond-Workshop im Jahr 2022 inspiriert. Er umfasst auch die jüngsten Arbeiten von PDI zum Wachstum hochwertiger magnetischer Heterostrukturen mithilfe epitaktischer Methoden. In der Rezension wird ein breites Themenspektrum behandelt, darunter Theorie, Synthese und Verarbeitung, Materialeigenschaften, Materialintegration, Gerätestudie und verdrehte 2D-Heterostrukturen.

Zu den grundlegenden Themen, die in der Übersicht diskutiert werden, gehört die Modellierung von Defekten und Interkalanten, wobei der Schwerpunkt auf Bildungspfaden und strategischen Funktionalitäten liegt. Die Rolle des maschinellen Lernens bei der Synthese und Wahrnehmung wird ebenfalls hervorgehoben. Der Aufsatz betont wichtige Entwicklungen bei der Synthese, Verarbeitung und Charakterisierung verschiedener 2D-Materialien. Darüber hinaus werden die optischen und Phononeneigenschaften dieser Materialien untersucht, die durch Materialinhomogenität, mehrdimensionale Bildgebung, Biosensorik und maschinelle Lernanalyse gesteuert werden.

Das Konzept gemischtdimensionaler Heterostrukturen unter Verwendung von 2D-Bausteinen für Logik- und Speichergeräte der nächsten Generation wird vorgestellt. Die Autoren befassen sich auch mit der Bedeutung von Twist-Winkel-Homojunctions im Quantentransport und bieten Zukunftsperspektiven für den Bereich 2DLM.

Zu den mitwirkenden Autoren der Rezension gehören Experten verschiedener US-amerikanischer Institute und internationaler Institutionen wie der Universität Innsbruck. Diese Zusammenarbeit gewährleistet eine umfassende und globale Perspektive auf die Fortschritte und Anwendungen von 2D-Materialien.

Insgesamt bietet die Rezension von Engel-Herbert und Lopes einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand des Fachgebiets und präsentiert spannende Zukunftsaussichten für 2D-Materialien.

Quelle:

– Yu-Chuan Lin et al, Recent Advances in 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

– „Einblicke in 2D-Materialien aus internationaler Zusammenarbeit“ (2023, 17. Oktober), abgerufen am 17. Oktober 2023 von der Nachrichten-Website Phys.org.