Leben wie ein analoger Astronaut in der Antarktis

Im November 2022 begab sich Tara Sweeney auf eine Forschungsexpedition zum Thwaites-Gletscher in der Westantarktis. Während ihr Hauptziel darin bestand, die Geologie des Gletschers und die Eisschmelze zu untersuchen, musste Sweeney sich daran erinnern, wie es sich anfühlen könnte, eine Weltraumforscherin zu sein. Als ehemalige Luftwaffenoffizierin und derzeitige Doktorandin der Mondgeologie spürte sie die Ähnlichkeit zwischen Antarktisexpeditionen und Weltraummissionen.

Seit Jahren untersuchen Weltraumwissenschaftler die Erfahrungen von Menschen, die in extremen Umgebungen wie der Antarktis leben, um die Herausforderungen und Bedingungen besser zu verstehen, mit denen Astronauten auf anderen Planeten konfrontiert sein könnten. Diese Polarexpeditionen dienen als wertvolles Analogon zur Weltraumforschung und bieten Einblicke in die physiologischen und psychologischen Aspekte von Langzeitmissionen.

Während ihres 16-tägigen Aufenthalts auf dem Thwaites-Gletscher lebten Sweeney und ihr Team in Zelten und trotzten den rauen Wetterbedingungen. Sie waren Stürmen und Schneestürmen ausgesetzt und verbrachten Tage in ihren Zelten. Sweeney geriet sogar in einen Whiteout und verglich das Erlebnis mit dem Sitzen in einem Tischtennisball. Trotz der Herausforderungen verspürte sie ein Gefühl der Konzentration und Aufregung, das sie auf ihrem Heimatkontinent nicht erlebt hatte.

Die Teilnahme an der Analog Astronaut Conference 2023 im Mai bot Sweeney die einzigartige Gelegenheit, das analoge Astronautenerlebnis weiter zu erkunden. Die Konferenz brachte Personen zusammen, die langfristige Raumfahrten auf der Erde simulieren. Die Veranstaltung fand in Biosphere 2, einem eigenständigen Lebensraum in der Wüste von Arizona, statt und zielte darauf ab, die Machbarkeit der Schaffung bewohnbarer Umgebungen auf feindlichen Planeten zu verstehen.

Sweeneys Reise zum Thwaites-Gletscher und ihre Teilnahme an der Analog Astronaut Conference verdeutlichen den Zusammenhang zwischen Polarforschung und Weltraummissionen. Diese Erfahrungen bieten wertvolle Einblicke in die körperlichen und geistigen Herausforderungen, denen Astronauten bei zukünftigen Missionen zum Mond, zum Mars und darüber hinaus begegnen könnten.

