Der russische Präsident Wladimir Putin hat kürzlich seine Pläne zum Bau einer neuen russischen Raumstation vorgestellt, die einen Abschied von der Internationalen Raumstation (ISS) signalisiert und darauf abzielt, Russlands eigenen Orbitalknotenpunkt zu errichten. Der erste Abschnitt der neuen Raumstation soll bis 2027 vollständig betriebsbereit sein, so dass Russland nur noch vier Jahre Zeit hat, den Bau abzuschließen und mit der ISS mithalten zu können.

Die Entscheidung, eine neue Raumstation zu bauen, fällt, als die 25 Jahre alte ISS bald in den Ruhestand geht und die Ressourcen zu schwinden beginnen. Da die ISS etwa im Jahr 2030 das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, erkennt Moskau die Notwendigkeit eines Ersatzes, um seine Weltraumfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat zuvor ein physisches Modell der geplanten Raumstation mit dem Spitznamen „Ross“ gezeigt, das Ähnlichkeit mit Chinas Tiangong-Posten aufweist.

Ursprünglich hatte Russland geplant, sich nach 2024 von der ISS zurückzuziehen und sich auf den Aufbau einer eigenen Orbitalstation zu konzentrieren. Diese Pläne wurden jedoch überarbeitet und Russland hat seine Beteiligung an der ISS als vorübergehende Maßnahme bis 2028 verlängert. Putin betont die Bedeutung rechtzeitigen Handelns und warnt davor, dass ein Versäumnis, bis 2024 mit groß angelegten Arbeiten an der russischen Orbitalstation zu beginnen, dazu führen könnte, dass die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung einer Präsenz im Weltraum verloren geht.

Dieser Schritt in Richtung Unabhängigkeit in der Weltraumforschung spiegelt den Wunsch Russlands wider, seine Abhängigkeit von westlichen Ländern aufgrund der nach der Ukraine-Krise verhängten Sanktionen zu verringern. Die ISS wurde 1998 gegründet und ist eine Gemeinschaftsinitiative der Vereinigten Staaten, Russlands, Kanadas, Japans und elf europäischer Länder. Allerdings hat die NASA ihre Absicht angekündigt, die Station bis 11 aus der Umlaufbahn zu entfernen, was Russland dazu veranlasst, eigene Weltrauminitiativen zu verfolgen.

Neben der neuen Raumstation brachte Putin auch sein Bekenntnis zum russischen Mondprogramm zum Ausdruck, trotz einer kürzlich gescheiterten Mondlandung. Trotz Rückschlägen wird die Mondmission fortgesetzt, und die russische Regierung engagiert sich weiterhin für die Monderkundung.

