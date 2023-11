Neues Wiederherstellungssystem gewährleistet Datenerhaltung für Super Pressure Balloon Telescope

Forscher haben einen bedeutenden Durchbruch beim Schutz der wertvollen Daten erzielt, die vom Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT) gesammelt wurden. Das Anfang des Jahres von der NASA vom neuseeländischen Flughafen Wānaka aus gestartete Teleskop, das unter einem mit Helium gefüllten Ballon von der Größe eines Sportstadions hing, reiste mehr als 5.5 Mal um den Globus und lieferte den Forschern umfangreiche Beobachtungen.

Leider wurde das Teleskop bei seiner Landung im Süden Argentiniens erheblich beschädigt. Dank eines neu entwickelten Wiederherstellungssystems konnten die Wissenschaftler jedoch die während der Mission gesammelten entscheidenden Daten abrufen. Dieses Bergungssystem erwies sich nicht nur als effektiv, sondern auch als wesentlich für den Gesamterfolg der Mission.

Die leitende Entwicklerin Ellen Sirks erklärte: „Unser Teleskop erreichte einen Punkt, an dem es vollständig zerstört wurde, was zum Verlust der Kommunikation mit hoher Bandbreite führte.“ Das Datenwiederherstellungssystem spielte eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Mission.“

Durch die Implementierung dieses innovativen Wiederherstellungssystems hat das Forschungsteam eine große Herausforderung bei der Aufbewahrung von Daten von entfernten und gefährdeten Standorten gemeistert. Das System ist darauf ausgelegt, die gesammelten Daten auch unter kompromittierenden Umständen sicher zu speichern und zu übertragen.

Der Durchbruch bei der Datenspeicherung ist ein großer Fortschritt in der astrophysikalischen Forschung. Es bietet Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in die Weiten des Weltraums und ermöglicht ihnen, ihr Verständnis von Himmelskörpern zu erweitern.

FAQ:

F: Was ist das Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT)?

A: Das SuperBIT ist ein von der NASA gestartetes Teleskop, das einen mit Helium gefüllten Ballon verwendet, um in großen Höhen in der Erdatmosphäre zu schweben und so längere Beobachtungen zu ermöglichen.

F: Wie blieben die Daten nach einer Beschädigung des Teleskops erhalten?

A: Wissenschaftler haben ein neues Wiederherstellungssystem implementiert, das sicherstellte, dass die vom Teleskop gesammelten Daten auch nach der Zerstörung bei der Landung wiederhergestellt werden konnten.

F: Warum ist die Datenerhaltung für die Astrophysikforschung wichtig?

A: Durch die Bewahrung von Daten, die an abgelegenen und gefährdeten Orten gesammelt wurden, können Wissenschaftler ihr Wissen und ihr Verständnis über Himmelskörper und das Universum erweitern. Es trägt zum Fortschritt in der Astrophysikforschung bei.