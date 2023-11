Neue Technologie nutzt kosmische Kälte, um Gebäude ohne Strom zu kühlen

Forscher der University of Maryland haben eine innovative Technologie entwickelt, mit der Gebäude ohne Strom gekühlt werden können. Die mikroporöse Glasbeschichtung, auch „Kühlglas“ genannt, kann die Innentemperatur mittags um bis zu 3.5 Grad Celsius senken. Diese bahnbrechende Technologie reflektiert bis zu 99 % der Sonnenstrahlung und verhindert so, dass Gebäude Wärme absorbieren. Darüber hinaus sendet es Wärme in Form langwelliger Infrarotstrahlung in die enorme Kälte des Weltraums aus und nutzt so die dort herrschenden extrem niedrigen Temperaturen effektiv aus.

Das als „Strahlungskühlung“ bekannte Konzept nutzt das atmosphärische Transparenzfenster, einen Teil des elektromagnetischen Spektrums, der es ermöglicht, dass Wärme in den Weltraum entweicht, ohne die Gesamttemperatur der Atmosphäre zu beeinflussen. Die Beschichtung nutzt dieses Phänomen, um große Wärmemengen in die Kälte des Weltraums zu übertragen und so als Wärmesenke für Gebäude zu fungieren.

Im Gegensatz zu früheren Versuchen mit Kühlbeschichtungen ist dieses neue Glas umweltfreundlich und langlebig. Es hält Wasser, UV-Strahlung, Schmutz und sogar Flammen stand und eignet sich daher für eine Vielzahl von Oberflächen wie Fliesen, Ziegel und Metall. Die Vielseitigkeit der Technologie macht sie hoch skalierbar und für den breiten Einsatz einsetzbar.

Die Entwicklung dieses Kühlglases steht im Einklang mit den weltweiten Bemühungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Bekämpfung des Klimawandels. Durch die Reduzierung des Bedarfs an Klimaanlagen hat die Technologie das Potenzial, den Energieverbrauch und den COXNUMX-Fußabdruck erheblich zu senken. „Dieses ‚Kühlglas‘ ist mehr als ein neues Material – es ist ein wichtiger Teil der Lösung für den Klimawandel“, sagt der angesehene Universitätsprofessor Liangbing Hu, der das Forschungsteam leitet. „Es zeigt, wie neue Technologie uns helfen kann, eine kühlere, grünere Welt zu schaffen.“

Derzeit konzentrieren sich die Forscher auf die Erprobung und praktische Anwendung ihres Kühlglases. Sie haben außerdem ein Startup-Unternehmen, CeraCool, gegründet, um die Skalierung und Kommerzialisierung der Technologie zu erleichtern. Mit ihrem Potenzial, Kühlmethoden zu revolutionieren, könnte diese innovative Technologie in Zukunft erhebliche Auswirkungen auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit haben.

