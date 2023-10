Erforschung der Infrarotquantifizierung der Glykosylierung in Proteinen und AFM-IR

By

Dieser Artikel beleuchtet ein bevorstehendes Webinar, das sich mit dem spannenden Bereich der Infrarot-Quantifizierung der Glykosylierung in Proteinen mithilfe der Rasterkraftmikroskopie (AFM-IR) befasst. Diese Technik kombiniert die hochauflösenden Fähigkeiten von AFM mit den molekularen Informationen der Infrarotspektroskopie und ergibt so ein leistungsstarkes Werkzeug zur Untersuchung der Proteinstruktur und -funktion.

Traditionell war die Infrarotmikroskopie durch ihre schwache räumliche Auflösung eingeschränkt. Durch die Kopplung von AFM mit Infrarotspektroskopie wurde diese Einschränkung jedoch überwunden und eine Auflösung von etwa 10 nm erreicht. Dieser Durchbruch ermöglicht es Forschern, Spektren und Absorptionskarten verschiedener Proben aufzuzeichnen, darunter Proteine, Zellen und Gewebe.

Ein besonderer Schwerpunkt dieses Webinars liegt auf der Untersuchung von Amyloiden, insbesondere im Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit. Im Gehirn vorkommende Amyloid-Plaques bestehen aus aggregierten Formen des Amyloid-Beta-Peptids. Mithilfe von AFM-IR können Forscher die Aggregation dieses Peptids untersuchen und Veränderungen in der Struktur isolierter Amyloidfibrillen verfolgen. Die Technik wurde auch auf Neuronen und Gehirnabschnitte angewendet und liefert molekulare Informationen mit einer Auflösung im Nanomaßstab.

Das Webinar wird von Jehan Waeytens geleitet, einem Postdoktoranden an der Université libre de Bruxelles. Mit einem Hintergrund in der Chemie und umfangreichen Erfahrungen in der Infrarotspektroskopie hat Waeytens bahnbrechende Forschungen zum Einsatz von AFM-IR bei der Untersuchung von Amyloid-Beta-Peptiden durchgeführt. Sein aktueller Fokus liegt auf biofunktionalisierten AFM-Spitzen für weitere Fortschritte auf diesem Gebiet.

Insgesamt ist die Infrarotquantifizierung der Glykosylierung in Proteinen mithilfe von AFM-IR vielversprechend, um die Geheimnisse der Proteinstrukturveränderungen und ihrer Auswirkungen auf verschiedene Krankheiten zu entschlüsseln. Dieses Webinar bietet eine einzigartige Gelegenheit, mehr über diese hochmoderne Technik und ihre möglichen Anwendungen zu erfahren.

