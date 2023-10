Astronomen werden Zeuge der ersten infraroten Aurora auf Uranus, die Licht auf bizarre Magnetfelder wirft

Eine bahnbrechende Entdeckung haben Astronomen gemacht, als sie zum ersten Mal ein Infrarot-Aurora auf dem Planeten Uranus beobachteten. Diese aufregende Entwicklung bietet wertvolle Einblicke in die besonderen Magnetfelder, die auf den fernen Eisriesen in unserem Sonnensystem existieren.

Polarlichter, allgemein bekannt als Nord- und Südlicht, werden typischerweise durch Sonnenwinde verursacht, die mit hoch geladenen Teilchen in der Erdatmosphäre kollidieren. Diese Kollision ionisiert die Teilchen, wodurch sie Licht aussenden und die faszinierenden grünen und violetten Farben erzeugen, die wir in den Polarregionen sehen.

Ähnliche Formen von Polarlichtern wurden auf anderen Planeten beobachtet, beispielsweise am unruhigen Himmel des Jupiter und seiner Monde. 1986 lieferte die Sonde Voyager 2 den ersten Blick auf ultraviolette Polarlichter auf Uranus. Diese jüngste Entdeckung markiert jedoch das erste Mal, dass ein Infrarot-Aurora auf dem Planeten dokumentiert wurde.

Im Gegensatz zur Erdatmosphäre, die hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff besteht, besteht die Atmosphäre von Uranus aus Wasserstoff und Helium. Infolgedessen emittieren die Polarlichter auf Uranus Licht in Wellenlängen außerhalb des sichtbaren Spektrums, beispielsweise im Infrarotbereich. Dies bedeutet, dass diese himmlischen Darstellungen für das menschliche Auge unsichtbar bleiben und ihnen die leuchtenden Farben fehlen, die auf unserem Heimatplaneten zu sehen sind.

Dennoch konnten Wissenschaftler mit dem leistungsstarken Keck-II-Teleskop auf Hawaii die spezifischen Wellenlängen des von Uranus emittierten Infrarotlichts beobachten und analysieren. Sie konzentrierten sich auf das Infrarotlicht, das von einem geladenen Teilchen namens H3+ emittiert wird und dabei hilft, die Temperatur und die atmosphärische Dichte des Teilchens zu messen.

Die Forscher fanden heraus, dass die Dichte von H3+ in der Atmosphäre von Uranus trotz minimaler Temperaturänderungen um unglaubliche 88 Prozent zunahm. Sie führen dies auf die Polarlichtaktivität zurück, die eine verstärkte Ionisierung erzeugt. Diese Ergebnisse liefern entscheidende Beweise für die Theorie, dass energiereiche Polarlichter eine wichtige Rolle bei der Erwärmung von Gasriesenplaneten wie Uranus spielen, indem sie Wärme von den Polarlichtern in Richtung des magnetischen Äquators schieben.

Darüber hinaus haben die ungewöhnlichen Magnetfelder von Uranus und seinem eisigen Gegenstück Neptun Wissenschaftlern seit langem Rätsel aufgegeben. Die Magnetpole dieser Planeten sind seltsamerweise nicht mit ihren Rotationsachsen ausgerichtet. Da die Polarlichtaktivität eng mit dem Magnetfeld eines Planeten verknüpft ist, glaubt das Team, dass die Untersuchung der Polarlichter von Uranus dazu beitragen könnte, das Geheimnis hinter den falsch ausgerichteten Magnetfeldern zu lüften.

Interessanterweise könnte diese Forschung auch Licht auf rätselhafte Prozesse werfen, die auf der Erde ablaufen, wie etwa die geomagnetische Umkehrung, bei der Nord- und Südpol des Planeten effektiv ihre Plätze tauschen. Das Verständnis der Auswirkungen dieser Phänomene ist für Systeme, die auf das Erdmagnetfeld angewiesen sind, einschließlich Satelliten, Kommunikation und Navigation, von entscheidender Bedeutung.

Die bahnbrechende Studie unter der Leitung von Emma Thomas, einer Doktorandin an der School of Physics and Astronomy der University of Leicester, erweitert unser Verständnis der entfernten Eisriesen in unserem Sonnensystem. Durch die Aufklärung der Geheimnisse des Polarlichts von Uranus und seines Magnetfelds hoffen Wissenschaftler, wertvolle Einblicke in andere Exoplaneten mit ähnlichen Eigenschaften zu gewinnen und möglicherweise deren Eignung zur Unterstützung von Leben aufzudecken.

