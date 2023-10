Erforschung des Uranus: Astronomen fangen zum ersten Mal Infrarot-Auranus ein

By

Astronomen haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie zum ersten Mal die schwer fassbaren Infrarot-Auroren von Uranus eingefangen haben. Mithilfe von Daten des Keck-II-Teleskops auf Hawaii haben Forscher neue Einblicke in die mysteriösen und farbenfrohen Phänomene gewonnen, die auf dem siebten Planeten der Sonne auftreten.

Genau wie die Polarlichter der Erde werden auch die Polarlichter des Uranus durch die Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen des Sonnenwinds und dem Magnetfeld des Planeten verursacht. Diese geladenen Teilchen bewegen sich entlang magnetischer Feldlinien in Richtung der Magnetpole, kollidieren mit atmosphärischen Molekülen und veranlassen diese, Licht auszusenden. Im Gegensatz zur Erde dominieren jedoch Wasserstoff und Helium die Atmosphäre von Uranus, was dazu führt, dass sein Polarlichtlicht überwiegend im ultravioletten und infraroten Wellenlängenbereich auftritt.

Die Doktorandin Emma Thomas von der University of Leicester und ihr Team nutzten archivierte Daten des Nahinfrarotspektrometers Keck II (NIRSPEC) aus dem Jahr 2006, mit denen sie Emissionslinien des H3+-Moleküls nachweisen konnten. Dieses aus drei Protonen und zwei Elektronen bestehende Molekül wurde nach Kollisionen mit geladenen Teilchen in der Uranus-Atmosphäre ionisiert und bildete H3+-Kationen, wodurch das beobachtete infrarote Polarlichtglühen entstand.

Die Entdeckung dieser Infrarot-Auroren erweitert nicht nur unser Verständnis der einzigartigen Atmosphäre von Uranus, sondern wirft auch interessante Fragen zu den ungewöhnlichen Eigenschaften des Planeten auf. Uranus erfährt zusammen mit Neptun eine erhebliche Fehlausrichtung zwischen seinem Magnetfeld und seiner Rotationsachse. Durch die Untersuchung der Polarlichter hoffen Wissenschaftler, Einblicke in die Ursprünge dieser Fehlausrichtung und die Mechanismen zu gewinnen, die für die über den Erwartungen liegenden Temperaturen auf Gasriesenplaneten wie Uranus verantwortlich sind.

Diese bahnbrechende Forschung wirft Licht auf die rätselhaften Phänomene in unserem Sonnensystem und unterstreicht die Bedeutung der Untersuchung planetarer Polarlichter, um die Geheimnisse der Himmelskörper zu lüften. Die Studie wurde in der Zeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht und erweitert die Grenzen unseres Wissens über Uranus und stellt unser Verständnis der Planetendynamik in Frage.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was sind Polarlichter?

Polarlichter sind atemberaubende natürliche Lichtspiele, die in der Atmosphäre der Erde und anderer Planeten auftreten, wenn geladene Teilchen des Sonnenwinds mit dem Magnetfeld des Planeten interagieren.

2. Was verursacht die unterschiedlichen Farben in Polarlichtern?

Polarlichter auf der Erde werden hauptsächlich durch Kollisionen zwischen geladenen Teilchen und Sauerstoff- und Stickstoffatomen verursacht, was zu Farben wie Rot, Grün und Blau führt. Im Fall von Uranus sind die vorherrschenden atmosphärischen Gase jedoch Wasserstoff und Helium, was zu überwiegend ultraviolettem und infrarotem Polarlicht führt.

3. Wie wurden die Infrarot-Auroren auf Uranus entdeckt?

Astronomen verwendeten archivierte Daten des Nahinfrarotspektrometers (NIRSPEC) des Keck II-Teleskops, um Emissionslinien des H3+-Moleküls zu identifizieren. Die Emissionslinien deuteten auf Ionisierung und die Bildung von H3+-Kationen nach Kollisionen mit geladenen Teilchen in der Uranus-Atmosphäre hin, was auf das Vorhandensein von Infrarot-Auroraktivität hindeutet.

4. Was kann die Untersuchung der Polarlichter auf Uranus offenbaren?

Die Untersuchung der Polarlichter auf Uranus kann Einblicke in die ungewöhnliche Fehlausrichtung zwischen dem Magnetfeld des Planeten und der Rotationsachse liefern und dabei helfen, die auf Gasriesenplaneten beobachteten höheren Temperaturen zu erklären. Die Polarlichter zeichnen die Magnetfeldstruktur eines Planeten nach und können verborgene Hinweise auf diese rätselhaften Phänomene liefern.