Rückschluss auf die Intensität von Waldbränden durch Quarzlumineszenz

By

Im Juni 2020 brannte das Mangum-Feuer über 70,000 Hektar Land nahe dem Nordrand des Grand-Canyon-Nationalparks nieder. Sechs Monate nach dem Brand hat April Phinney, eine M.Sc. Als Kandidat an der Utah State University begann er, Bodenproben in den verbrannten Gebieten zu sammeln, um die Quarzlumineszenz zu untersuchen. Phinneys Forschung zur Quarzlumineszenz und ihrem Zusammenhang mit der Verbrennungsintensität wird von ihrer Beraterin Tammy Rittenour auf dem GSA Connects 2023-Treffen der Geological Society of America vorgestellt.

Quarz ist für seine Fähigkeit bekannt, zu lumineszieren oder Licht auszusenden, wenn er ionisierender Strahlung ausgesetzt wird. In Quarzkristallen gibt es häufig strukturelle Defekte, die „positive Fallen“ bilden, in denen ausgestoßene Elektronen Millionen von Jahren festgehalten werden können. Wenn sie Licht oder Hitze ausgesetzt werden, werden diese eingefangenen Elektronen freigesetzt, emittieren Photonen und stellen die Lumineszenzuhr zurück.

Datierungsanwendungen nutzen dieses Lumineszenzsignal, um zu bestimmen, wann Quarz das letzte Mal Licht oder Hitze ausgesetzt war. In dieser Studie nutzten die Forscher die Messung der Lumineszenzempfindlichkeit, um Quarzkörner zu identifizieren, die der erhöhten Hitze des Waldbrandes ausgesetzt waren. Durch den Vergleich der Lumineszenzmessungen von vom Feuer betroffenen Bodenproben mit denen von nicht betroffenen Bodenproben konnte Phinney einen Zusammenhang zwischen der Schwere der Verbrennungen und der Lumineszenzintensität herstellen.

Die von Phinney durchgeführten Feldtests zeigten, dass Bodenproben, die in von Waldbränden betroffenen Gebieten entnommen wurden, eine höhere Lumineszenz aufwiesen als Proben, die außerhalb des Brandbereichs entnommen wurden. Es gab auch einen merklichen Unterschied in der Lumineszenzintensität zwischen verschiedenen Verbrennungsintensitätszonen, wobei Proben mit hoher Verbrennungsintensität bis zu doppelt so viel Lumineszenz aufwiesen wie Proben mit mittlerer Verbrennungsintensität. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Quarzlumineszenz als Indikator für die Intensität von Waldbränden dienen kann.

Durch die Untersuchung der Quarzlumineszenz in Oberflächenböden können Forscher die Intensität vergangener Brände beurteilen und Einblicke in die Brandregime über einen langen Zeitraum gewinnen. Diese Informationen sind von entscheidender Bedeutung für das Verständnis und die Vorhersage aktueller und zukünftiger Brandregime, was wichtige Auswirkungen auf die Gefahrenkartierung und Risikominderungsstrategien im Südwesten der Vereinigten Staaten hat.

Insgesamt stellt Phinneys Forschung zur Ableitung der Intensität von Waldbränden durch Quarzlumineszenz ein wertvolles Instrument zur Untersuchung und Überwachung von Waldbränden und ihren potenziellen Auswirkungen auf Ökosysteme dar.