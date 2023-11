Die Geheimnisse der frühen Selbsterkenntnis bei Babys enthüllen

By

Eine bahnbrechende Studie hat ergeben, dass bereits die jüngsten Säuglinge, bereits im Alter von vier Monaten, Anzeichen von Selbstbewusstsein besitzen. Diese Entdeckung hat zu einem neuen Verständnis der frühen kognitiven Entwicklung geführt und hat tiefgreifende Auswirkungen auf unser Verständnis des menschlichen Bewusstseins.

In dieser Studie beobachteten und analysierten Forscher das Verhalten von Säuglingen während einer Reihe sorgfältig geplanter Experimente. Mithilfe einer einzigartigen Kombination aus visuellen Hinweisen und Spiegelreflexionen konnten sie beurteilen, ob Babys in der Lage waren, sich selbst als eigenständige Individuen zu erkennen.

Die Ergebnisse waren erstaunlich. Es wurde festgestellt, dass Säuglinge bereits im Alter von vier Monaten deutliche Anzeichen von Selbstbewusstsein zeigten. Sie zeigten Verhaltensweisen wie das Berühren und Erkunden ihres eigenen Körpers sowie selbstgesteuerte Bewegungen, während sie ihre Spiegelreflexionen beobachteten. Dies deutet auf ein bewusstes Verständnis ihrer selbst als Abgrenzung zu ihrer Umgebung hin.

Im Gegensatz zu früheren Annahmen, dass sich Selbstbewusstsein erst viel später in der Kindheit entwickelt, stellt diese Studie unsere Vorurteile über frühe kognitive Fähigkeiten in Frage. Dies impliziert, dass die Grundlage des Selbstbewusstseins viel früher vorhanden ist als bisher angenommen und die Grundlage für eine Vielzahl komplexer kognitiver Prozesse gelegt wird, die sich im Laufe des Lebens eines Kindes weiterentwickeln.

FAQ:

F: Was ist Selbstbewusstsein?

A: Selbstbewusstsein ist die Fähigkeit, sich selbst als ein von anderen getrenntes Individuum zu erkennen, oft begleitet vom Verständnis der eigenen Gedanken, Überzeugungen und Gefühle.

F: Wie wurde die Studie durchgeführt?

A: Die Studie umfasste die Beobachtung und Analyse des Verhaltens von Säuglingen anhand visueller Hinweise und Spiegelreflexionen, um ihre Fähigkeit, sich selbst zu erkennen, zu beurteilen.

F: Was waren die Ergebnisse der Studie?

A: Die Studie ergab, dass Säuglinge bereits im Alter von vier Monaten Anzeichen von Selbstbewusstsein zeigen und damit die bisherige Annahme in Frage stellen, dass sich Selbstbewusstsein erst viel später in der Kindheit entwickelt.

F: Warum ist diese Studie bedeutsam?

A: Diese Studie bietet eine neue Perspektive auf die frühe kognitive Entwicklung und deckt das Vorhandensein von Selbstbewusstsein in einem viel jüngeren Alter auf als bisher angenommen.