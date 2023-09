Indiens reiche Tradition der Solarforschung

Indien hat eine lange Geschichte der Solarforschung, die bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreicht. Die Solarforschungsbemühungen des Landes wurden von HF Blanford, dem ersten Generaldirektor der indischen Meteorologischen Abteilung, initiiert, der 1881 die Notwendigkeit genauer Aufzeichnungen der Heizleistung der Sonne und ihrer Auswirkungen auf die Erdoberfläche vorschlug. Ruchi Ram Sahni, ein Pionier der wissenschaftlichen Popularisierung im Punjab, trat 1885 als zweiter stellvertretender meteorologischer Reporter Blanfords Team bei.

Das Kodaikanal Solar Observatory (KSO) wurde 1899 gegründet und entwickelte sich zu einem bedeutenden Zentrum der Sonnenastronomie. Im Jahr 1909 machte der britische Astronom J Evershed am KSO eine bahnbrechende Entdeckung, die als „Evershed-Effekt“ bekannt wurde. Das KSO spielte auch eine Rolle bei der Entdeckung des berühmten „Raman-Effekts“ im Jahr 1928, wobei KS Krishnan einer der Mitautoren der Forschungsarbeit war.

In Fortsetzung der indischen Solarforschungsgeschichte wurde 1971 in Bengaluru das Indian Institute of Astrophysics (IIA) gegründet. Es übernahm die Observatorien in Kodaikanal und Kavalur und hat seitdem bedeutende Beiträge zur Solarforschung geleistet. Das IIA hat den Visible Line Emission Coronagraph entwickelt, eine Schlüsselkomponente der bevorstehenden indischen Observatoriumsmission Aditya-L1.

Aditya-L1 soll Anfang nächsten Jahres sein Ziel erreichen und dort die Photosphäre, Chromosphäre und äußersten Schichten der Sonne beobachten. Sein Hauptziel besteht jedoch darin, das Weltraumwetter zu untersuchen und die unvorhersehbaren Spitzen im Magnetfeld zu überwachen, die durch koronale Massenauswürfe aus der Sonne verursacht werden. Diese koronalen Massenauswürfe können eine Bedrohung für die technologieabhängige Zivilisation darstellen, indem sie Satelliten und Stromnetze beschädigen.

Der Zeitpunkt der Mission von Aditya-L1 stimmt mit dem erwarteten Höhepunkt des Sonnenfleckenaktivitätszyklus im Jahr 2026 überein. Auch andere Organisationen wie die NASA und die britische Regierung haben das Weltraumwetter überwacht, um seine potenziellen Risiken zu mindern.

Indische Experimente zur kosmischen Strahlung haben auch bedeutende Beiträge zur Weltraumforschung geleistet. Das GRAPES-3-Experiment, eine Zusammenarbeit zwischen Indien und Japan, entdeckte eine „vorübergehende Schwächung des magnetischen Schildes der Erde“, die mit einem Sonnensturm im Jahr 2015 zusammenhing. Diese in Physical Review Letters veröffentlichte Studie zeigte, wie wichtig eine genaue Ankunftszeit des Sturms ist Prognose zur Minimierung wirtschaftlicher Verluste während eines globalen Shutdowns.

Die reiche Tradition der Solarforschung in Indien, gepaart mit seiner wachsenden Expertise in der Überwachung des Weltraumwetters, unterstreicht das Engagement des Landes für die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und den Schutz vor potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit Sonnenaktivität.

Quellen: Arun Kumar Grover