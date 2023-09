Indiens Chandrayaan-3-Mission steht vor Unsicherheit, da Lander und Rover offline bleiben

Indien hat diesen Sommer Geschichte geschrieben, indem es als viertes Land erfolgreich eine Raumsonde auf dem Mond landen konnte. Das neueste Update der Indian Space Research Organization (ISRO) zeigt jedoch, dass der Vikram-Lander und der Pragyan-Rover der Chandrayaan-3-Mission derzeit offline sind.

Chandrayaan-3, das im Juli in der Mondumlaufbahn ankam, hatte das Ziel, in der südlichen Polarregion des Mondes zu landen, einem Zielgebiet für künftige NASA-Astronautenmissionen. Die russische Raumsonde Luna-25 kämpfte ebenfalls um diese Auszeichnung, stürzte jedoch aufgrund eines Systemfehlers ab, so dass Indien am 23. August die erste Landung für sich entscheiden konnte.

Nach der Mondnacht versuchte die ISRO, Kontakt zu Vikram und Pragyan aufzunehmen, es wurden jedoch keine Signale von der Oberfläche empfangen. Die anhaltende Dunkelheit hat möglicherweise die Batterien der solarbetriebenen Roboter erschöpft, es besteht jedoch immer noch die Hoffnung, dass sie wieder online gehen könnten, wenn ihnen genügend Zeit zum Aufladen gegeben wird.

Dies war das zweite Mal, dass Indien diese Hardware bei einer Mondmission einsetzte, nach der Chandrayaan-2-Mission im Jahr 2019, bei der ein ähnlicher Lander und Rover kurz nach Erreichen der Umlaufbahn abstürzte. Trotz der Ungewissheit über den aktuellen Status des Landers und Rovers gilt Chandrayaan-3 als bemerkenswerte Errungenschaft für Indiens Raumfahrtprogramm.

Die Mission verfolgt nicht nur das Scheitern des russischen Versuchs, sondern sammelte auch wichtige Daten über die südlichen Breiten des Mondes, die auf das wahrscheinliche Vorhandensein von Wasser im Mondboden hinweisen. Da die NASA Astronauten in dieses Gebiet schicken will, könnte die Entdeckung großer Eisablagerungen in dauerhaft beschatteten Kratern entscheidend dazu beitragen, künftige bemannte Missionen durch die Bereitstellung notwendiger Ressourcen wie Treibstoff, Sauerstoff und Trinkwasser zu unterstützen.

Während der Ausgang von Chandrayaan-3 ungewiss bleibt, symbolisiert es Indiens starken Start in der Monderkundung und seinen bedeutenden Beitrag zu unserem Verständnis des himmlischen Nachbarn der Erde.

Definitionen:

– Chandrayaan-3: Indiens Mondmission mit dem Ziel, einen Lander und Rover in der südlichen Polarregion des Mondes zu landen.

– Mondnacht: Die Zeit der Dunkelheit auf der Mondoberfläche, wenn die Sonne vom Mond verdeckt wird.

– Vikram-Lander: Die Landerkomponente der Chandrayaan-3-Mission.

– Pragyan-Rover: Die Rover-Komponente, die den Vikram-Lander begleitet.

– ISRO: Indian Space Research Organisation, die nationale Raumfahrtbehörde Indiens.

