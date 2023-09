Indiens Mondrover entdeckt mögliches Mondbeben

Indiens Mondmission Chandrayaan-3 hat möglicherweise Hinweise auf ein „Mondbeben“ auf der Mondoberfläche entdeckt. Das am Vikram-Lander angebrachte Instrument für Mondseismik (ILSA) registrierte am 26. August seismische Aktivität und markierte damit das erste mögliche Mondbeben seit den 1970er Jahren. Diese Entdeckung könnte zusammen mit den Bewegungen des indischen Rovers Pragyan wertvolle Einblicke in die geologische Zusammensetzung des Mondes liefern.

Das Mondbeben wurde kurz nach der Landung des Vikram-Landers am Südpol des Mondes am 23. August entdeckt. Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) gab an, dass das Ereignis offenbar natürlich sei und derzeit untersucht werde. Die Apollo-Mondmissionen in den 1960er und 1970er Jahren waren die ersten, die seismische Aktivitäten auf dem Mond entdeckten und seine komplexe geologische Struktur enthüllten.

Jüngste Fortschritte bei Analysetools und Computermodellen haben es Wissenschaftlern ermöglicht, das Innere des Mondes besser zu verstehen. Studien haben gezeigt, dass der Mond wahrscheinlich einen Eisenkern hat, der von einer dichten, massiven Eisenkugel umgeben ist. Darüber hinaus könnten sich Klumpen des geschmolzenen Mantels des Mondes vom Rest lösen und beim Aufstieg an die Oberfläche zu Beben führen.

Das Magnetfeld des Mondes unterscheidet sich erheblich vom Magnetfeld der Erde. Während die Erde über ein starkes Magnetfeld verfügt, ist das Innere des Mondes größtenteils gefroren und weist kein starkes Magnetfeld auf. Allerdings deuten Gesteine, die während der Apollo-Missionen der NASA geborgen wurden, darauf hin, dass der Mond in der Vergangenheit möglicherweise ein starkes Erdmagnetfeld hatte.

Chandrayaan-3 möchte Licht in diese Geheimnisse bringen, indem es seine Erforschung der Mondoberfläche fortsetzt. Sowohl der Lander als auch der Rover befinden sich derzeit im Schlafmodus, werden jedoch den Betrieb wieder aufnehmen, wenn der Mond am 22. September das Tageslicht erreicht. Mit ihren solarbetriebenen Fähigkeiten sind diese Instrumente gut positioniert, um die Geheimnisse der inneren Struktur des Mondes zu entschlüsseln und wertvolle Einblicke in seine Geschichte zu liefern.

