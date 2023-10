Das Hanle Dark Sky Reserve: Ein Zufluchtsort für Amateurastronomen

Das im Changthang Wildlife Sanctuary gelegene Dorf Hanle ist für seinen makellosen dunklen Himmel und die trockenen Wetterbedingungen bekannt und somit ein idealer Standort für astronomische Forschung. Hanle ist die Heimat des Indian Astronomical Observatory und des zweithöchsten optischen Teleskops der Welt und wurde kürzlich vom Unionsterritorium Ladakh zum Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) erklärt.

Ziel des HDSR ist es, das Gebiet vor künstlicher Lichtverschmutzung zu schützen und seine bemerkenswerte Dunkelheit für astronomische Beobachtungen zu bewahren. Es fördert auch den Tourismus und bietet Besuchern die Möglichkeit, die Schönheit des Nachthimmels zu erleben. Aufgrund des außergewöhnlich dunklen Himmels, der es ihnen ermöglicht, schwache Himmelsobjekte zu beobachten und detaillierte Fotos aufzunehmen, zieht es Amateurastronomen seit langem nach Hanle.

Einer der Höhepunkte der Sternenparty in Hanle war die Gelegenheit, seltene astronomische Phänomene wie die „falsche Morgendämmerung“ und das „Tierkreislicht“ zu beobachten. Die falsche Morgendämmerung bezieht sich auf ein Leuchten vor Sonnenaufgang, das nur von den dunkelsten Orten aus beobachtet werden kann, während das Tierkreislicht das schwache Sonnenlicht ist, das durch Staub in der Ebene des Sonnensystems gestreut wird.

Teilnehmer aus verschiedenen Orten in Indien, darunter Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep und Mumbai, sowie lokale Dorfbewohner und Touristen versammelten sich in Hanle, um an der Starparty teilzunehmen. Die Veranstaltung zog sowohl Amateurastronomen als auch visuelle Beobachter an, die die obskuren, schwachen Galaxien am (dunkelsten) Himmel von Bortle-1 des HDSR erkennen konnten.

Um die lokale Gemeinschaft einzubeziehen und den Astrotourismus zu fördern, hat das Indian Institute of Astrophysics (IIA) ausgewählten Dorfbewohnern kleine Teleskope zur Verfügung gestellt und sie zu „Astronomie-Botschaftern“ ausgebildet. Diese Initiative trägt nicht nur zur sozioökonomischen Entwicklung der Region bei, sondern stellt auch sicher, dass Touristen sachkundige Führung und Informationen über den Nachthimmel erhalten.

Mit Blick auf die Zukunft planen die Organisatoren, die HDSR Star Party zu einer jährlichen Veranstaltung zu machen, in der Hoffnung, Astronomiebegeisterte aus Indien und dem Ausland anzulocken. Mit der anhaltenden Unterstützung der örtlichen Gemeinden und den Öffentlichkeitsarbeit des IIA wird der Himmel über Hanle ein geschätztes Ziel für Sterngucker und Astronomen bleiben.

