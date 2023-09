Indiens Mondlander und Rover Chandrayaan-3 von einer anderen Mondsonde entdeckt

By

Die indische Mission Chandrayaan-3, die am 23. August 2022 erfolgreich auf dem Mond landete, wurde in neuen Bildern festgehalten, die von einem anderen indischen Raumschiff, Chandrayaan-2, aufgenommen wurden, das sich seit 2019 in der Mondumlaufbahn befindet. Die Bilder wurden vom indischen Unternehmen veröffentlicht Die Space Research Organization (ISRO) zeigt den Lander auf der Mondoberfläche.

Obwohl der Lander Chandrayaan-3 aufgrund der Dunkelheit auf der Mondvorderseite derzeit inaktiv ist, wird erwartet, dass er aus dem Winterschlaf erwacht und seine Aktivitäten wieder aufnimmt, sobald wieder Sonnenlicht erscheint. Beamte der ISRO haben bestätigt, dass der Lander und sein Rover Pragyan alle ihre Hauptziele erreicht haben, einschließlich der erfolgreichen Bereitstellung des Rovers und der Aufnahme von Bildern der Umgebung.

Es ist nicht das erste Mal, dass die indische Mondmission aus dem Weltraum beobachtet wird. Der Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA, der hochauflösende Bilder des Mondes aufnimmt, hat Anfang dieses Monats auch die Chandrayaan-3-Mission aufgenommen.

Nach der Sowjetunion, den USA und China ist Indien nun das vierte Land, dem die Mondlandung gelungen ist. Für die Zukunft sind jedoch weitere Mondmissionen geplant. Die NASA hat im Rahmen ihres Artemis-Programms mehrere Robotermissionen finanziert, mit dem Ziel, bis Ende der 2020er Jahre eine dauerhafte menschliche Präsenz auf und um den Mond zu etablieren.

Eines der Hauptziele dieser Missionen ist die Untersuchung der Eisablagerungen am Südpol des Mondes. Die NASA beabsichtigt, dieses Mondeis zur Unterstützung ihrer Astronauten und Maschinen zu nutzen, indem sie in der Gegend Stützpunkte errichtet. Auch andere Länder, darunter Indien, zielen auf die weitere Erforschung des Südpols des Mondes ab.

Während Russland, Israel und Japan in jüngster Zeit erfolglose Versuche unternommen haben, auf dem Mond zu landen, stellt die Chandrayaan-3-Mission Indiens erfolgreichen Einstieg in die Monderkundung dar.

Quellen:

– ISRO

- NASA