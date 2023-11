Neue Studie enthüllt Auswirkungen der indischen Mondlandung Chandrayaan-3

Indiens historische Mondlandung am 23. August 2023 hat erhebliche Auswirkungen auf die Mondoberfläche hinterlassen, wie aus einer kürzlich im Journal of the Indian Society of Remote Sensing veröffentlichten Studie hervorgeht. Chandrayaan-3 der indischen Weltraumforschungsorganisation (ISRO) gelang eine sanfte Landung auf dem Mond, eine Leistung, die vor Indien nur drei Ländern gelang.

Die Studie hebt die aufgenommenen Fotos der Vorgängermission Chandrayaan-2 hervor, die ein faszinierendes Phänomen zeigten, das als „Ejekta-Halo“ bekannt ist. Es scheint, dass die Triebwerke beim Aufsetzen des Landers von Chandrayaan-3 eine massive ringförmige Wolke aus Mondstaub oder Regolith zerstreuten und so den Auswurfhalo bildeten. Das Gewicht dieses Mondregoliths wurde auf etwa 2.06 Tonnen geschätzt, was einer Fläche von 1,167 Quadratfuß entspricht.

Wissenschaftler, die den Ejekta-Halo untersuchen, haben die Unterschiede im Reflexionsvermögen der neu gestörten oberen Mondstaubschichten, bekannt als Epiregolith, identifiziert. Es wird angenommen, dass die Freilegung des unterirdischen Regoliths aufgrund des Kohäsionsverlusts im Epiregolith zu einer erhöhten photometrischen Streuung geführt hat, was zu der um den Lander beobachteten Reflexionsanomalie führte.

Obwohl Chandrayaan-2 bei seinem Landeversuch nicht erfolgreich war, fungierte es weiterhin als Orbiter und sammelte wertvolle Daten und hochauflösende Fotos der Mondoberfläche. Ziel der Mission war es, zum ersten Mal in der Nähe der Südpolarregion des Mondes zu landen, eine Aufgabe, die Chandrayaan-3 erfolgreich bewältigte.

Interessanterweise schließt sich Indien nun den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion und China in die prestigeträchtige Gruppe von Nationen ein, denen eine sanfte Landung auf dem Mond gelungen ist. Allerdings bereiten sich weitere Länder auf ähnliche Missionen in naher Zukunft vor. Das Artemis-Programm der NASA, das sich der Monderkundung widmet, plant die Finanzierung mehrerer Robotermissionen mit möglichen Landungen bis 2024. Das japanische Unternehmen ispace hat bereits eine Mondlandung versucht, während Russland nach seiner erfolglosen Luna-25-Mission entschlossen ist, zurückzukehren.

Die Ergebnisse dieser Studie werfen ein neues Licht auf die Auswirkungen und die wissenschaftliche Bedeutung der Mondlandung Indiens, was das weltweite Interesse an der Monderkundung weiter steigert und den Weg für zukünftige Missionen ebnet, um die Geheimnisse des himmlischen Nachbarn der Erde zu lüften.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie hat die indische Raumsonde Chandrayaan-3 den Ejekta-Halo auf dem Mond erzeugt?

Während der sanften Landung nutzte der Lander von Chandrayaan-3 seine Triebwerke, die beim Aufprall eine beträchtliche Menge Mondstaub oder Regolith verstreuten. Dies führte zur Bildung einer ringförmigen Wolke, die als Ejekta-Halo bekannt ist.

2. Was ist Regolith?

Regolith bezieht sich auf die Schicht aus fragmentierten Gesteinen, Erde, Staub und anderen Materialien, die das feste Grundgestein oder eine Planetenoberfläche wie den Mond bedecken.

3. Wie haben Wissenschaftler den Ejekta-Halo untersucht?

Wissenschaftler untersuchten die Unterschiede im Reflexionsvermögen in den neu gestörten oberen Schichten des Mondstaubs, Epiregolith genannt, was ihnen dabei half, den Auswurfhalo zu identifizieren und zu analysieren.

4. Welche Bedeutung hat die Landung von Chandrayaan-3?

Die erfolgreiche Landung von Chandrayaan-3 stellt einen großen Erfolg für Indien dar und erweitert die Gruppe der Länder, denen eine sanfte Landung auf dem Mond gelungen ist. Darüber hinaus liefert es wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse zur Monderkundung und regt zu weiteren Mondmissionen an.

5. Gibt es zukünftige Pläne für Monderkundungen?

Ja, mehrere Länder und Raumfahrtagenturen, darunter die NASA und private Unternehmen wie ispace, haben ehrgeizige Pläne für zukünftige Mondmissionen. Diese Missionen zielen darauf ab, unser Verständnis des Mondes zu verbessern und uns auf eine mögliche zukünftige Erforschung durch den Menschen vorzubereiten.