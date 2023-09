Indische Raumfahrtbehörde versucht, Lander und Rover Chandrayaan-3 zu wecken

By

Ingenieure der Indian Space Research Organization (ISRO) haben versucht, den Mondlander und Rover Chandrayaan-3 nach einer zweiwöchigen Mondnacht aufzuwecken. Die ISRO gab am Freitag bekannt, dass sie versucht habe, eine Kommunikation mit dem Vikram-Lander und dem Pragyan-Rover herzustellen, um ihren Aufwachzustand zu bestimmen. Ihre Versuche am Montag haben jedoch noch keine Reaktion hervorgebracht.

Chandrayaan-3 landete am 23. August erfolgreich in der Nähe des Mondsüdpols und machte Indien nach den USA, Russland und China zum vierten Land, dem eine Mondlandung gelang. Nach der Landung erkundete der Rover Pragyan den Landeplatz und sendete Bilder zur Erde zurück, während Vikram wissenschaftliche Experimente durchführte, darunter die Messung der Temperatur der obersten Schicht des Mondregoliths und die Analyse der chemischen Zusammensetzung des Mondstaubs. Das Vorhandensein von Schwefel im Mondstaub könnte Einblicke in vergangene vulkanische Aktivitäten geben.

Der Pragyan-Rover wurde am 2. September in den Schlafmodus versetzt, und der Vikram-Lander folgte zwei Tage später diesem Beispiel. Obwohl die Mission ihre Hauptziele erreicht hatte, hofft die ISRO, dass Lander und Rover die Mondnacht überlebt haben.

Chandrayaan-3 ist Indiens zweiter Versuch, auf dem Mond zu landen. Die vorherige Mission Chandrayaan-2 stürzte 2019 aufgrund eines Softwarefehlers ab. Der Orbiter Chandrayaan-2 ist jedoch immer noch in Betrieb und untersucht weiterhin den Mond aus der Mondumlaufbahn.

Die Bemühungen, Kontakt mit dem Vikram-Lander und dem Pragyan-Rover aufzunehmen, werden fortgesetzt, aber die Erfolgsaussichten werden mit jeder Stunde geringer. Die ISRO ist weiterhin entschlossen, die Geheimnisse des Mondsüdpols zu erforschen und zu entschlüsseln.

Quellen:

– Space.com