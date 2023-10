Die Raumsonde Aditya-L1 entkommt auf ihrer Reise zur Sonne erfolgreich dem Einfluss der Erde

By

Die Raumsonde Aditya-L1, Indiens erstes weltraumgestütztes Observatorium zur Erforschung der Sonne, hat den Einflussbereich der Erde überschritten und ist nun auf dem Weg zum Punkt Lagrange 1 (L1). Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) gab bekannt, dass die Raumsonde mehr als 9.2 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist und sich derzeit auf dem Weg zu L1 befindet.

Dies ist das zweite Mal, dass es ISRO gelungen ist, ein Raumschiff über den Einflussbereich der Erde hinaus zu schicken; das erste Mal war die Mars-Orbiter-Mission. Um Aditya-L1 in Richtung L1 zu schicken, führte ISRO am 1. September das Trans-Lagrange1 Insertion (TL19I)-Manöver durch. L1 befindet sich etwa 1.5 Millionen km von der Erde entfernt und repräsentiert etwa 1 % der Erde-Sonne-Entfernung.

Aditya-L1 wurde am 2. September von der Polar-Satellitenträgerrakete gestartet und hat seitdem vier erdgebundene Manöver durchlaufen. Das Raumschiff ist mit sieben Nutzlasten ausgestattet, von denen fünf von ISRO und zwei in Zusammenarbeit mit indischen akademischen Instituten entwickelt wurden.

Nach Erreichen des L1-Punktes im Januar 2024 wird ein weiteres Manöver durchgeführt, um Aditya-L1 an eine Umlaufbahn um L1 zu binden. Die Raumsonde wird ihr Missionsleben damit verbringen, in einer unregelmäßig geformten Umlaufbahn senkrecht zur Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne zu kreisen. Seine Nutzlasten sollen wichtige Informationen zu verschiedenen Aspekten der Sonnenforschung liefern, darunter koronale Erwärmung, koronale Massenauswürfe, Sonneneruptionen, Weltraumwetterdynamik sowie Partikel- und Feldausbreitung.

Diese Mission wird voraussichtlich fünf Jahre dauern und wesentlich zu unserem Verständnis der Sonne und ihres Verhaltens beitragen.

Quellen:

– Das Raumschiff Aditya-L1, das auf den Punkt Lagrange 1 (L1) zusteuert, ist dem Einflussbereich der Erde entkommen. (Quelle)

– ISRO führt eine Bewertung der Weltraumsituation um L1 durch, um die Sicherheit des Aditya-L1-Raumschiffs zu gewährleisten (Quelle)

Definitionen:

– Lagrange-1-Punkt (L1): Ein Punkt im Weltraum, an dem sich die Gravitationskräfte der Erde und der Sonne gegenseitig ausgleichen und es Objekten ermöglichen, in einer relativ stabilen Position zu bleiben.

– Trans-Lagrange1 Insertion (TL1I)-Manöver: Das Manöver, das durchgeführt wird, um das Aditya-L1-Raumschiff in Richtung des L1-Punkts zu schicken.

– Nutzlasten: Wissenschaftliche Instrumente oder Experimente, die von einem Raumschiff oder Satelliten getragen werden, um Daten zu sammeln oder bestimmte Aufgaben auszuführen.