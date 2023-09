Indiens Raumsonde Aditya-L1 teilt die allerersten Fotos

By

Indiens Raumfahrtbehörde, die Indian Space Research Organization (Isro), hat die ersten Fotos ihrer Sonnenbeobachtungsmission veröffentlicht. Die Bilder wurden von einer Kamera aufgenommen, die an der Raumsonde Aditya-L1 montiert ist, die sich derzeit auf dem Weg zur Sonne befindet. Isro hat die faszinierenden Fotos in den sozialen Medien geteilt und zeigt unseren Planeten Erde und den Mond in einem einzigen Bild.

Die Raumsonde Aditya-L1, benannt nach dem Hindi-Wort für Sonne, ist Indiens erste weltraumgestützte Sonnensonde. Diese ersten Bilder geben einen Einblick in die Aufnahmemöglichkeiten des Satelliten. Ein Foto zeigt die Erde, wie sie vor dem Hintergrund des Weltraums großartig erscheint, während der Mond nur ein kleiner Fleck in der Ferne ist. Das zweite Bild ist ein „Selfie“ der Raumsonde Aditya-L1 selbst mit zwei ihrer sieben wissenschaftlichen Instrumente.

Der Aditya-L2 wurde am 1. September gestartet und befindet sich derzeit auf einer 932,000 Meilen langen Reise von der Erde, was etwa 1 % der Erde-Sonne-Entfernung ausmacht. Es steuert auf den Lagrange-Punkt 1 (L1) zu, den optimalen Punkt zwischen den Gravitationskräften der Sonne und der Erde, der es dem Raumschiff ermöglicht, zu schweben. Sobald Aditya-L1 diesen L1-Punkt erreicht, kann es die Sonne mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Erde umkreisen und benötigt für den Betrieb nur minimalen Treibstoff.

Von dieser strategischen Position aus wird die Raumsonde umfangreiche Forschungsarbeiten durchführen, um Wissenschaftlern bei der Untersuchung der Sonnenaktivität wie Sonneneruptionen und koronalen Massenauswürfen zu helfen. Diese Ereignisse können wunderschöne Polarlichter auf der Erde verursachen und gleichzeitig Risiken für kritische Infrastrukturen wie Satelliten darstellen. Aditya-L1 wird auch das „Problem der koronalen Erwärmung“ untersuchen – die mysteriöse superheiße äußere Atmosphäre der Sonne, die Temperaturen von bis zu 2 Millionen Grad Fahrenheit erreicht.

Im Erfolgsfall wird Indien einer exklusiven Gruppe von Nationen beitreten, die aktiv die Sonne erforschen. Die Aditya-L1-Mission wird unser Verständnis von Sonnenphänomenen erweitern und zu laufenden wissenschaftlichen Studien beitragen. Diese ersten Fotos dienen als verlockende Vorschau auf die unschätzbar wertvollen Daten, die die Raumsonde auf ihrer Reise sammeln wird, um die Geheimnisse unseres nächsten Sterns zu entschlüsseln.

Quellen: Isro, BBC, Europäische Weltraumorganisation