ISROs Raumsonde Aditya-L1 reist über den Einflussbereich der Erde hinaus

By

Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) gab am Samstag bekannt, dass ihre Raumsonde Aditya-L1 erfolgreich dem Einflussbereich der Erde entkommen ist und sich nun auf dem Weg zum Sonne-Erde-Lagrange-Punkt 1 (L1) befindet. Dies ist das zweite Mal, dass ISRO ein Raumschiff außerhalb des Einflussbereichs der Erde schickt, das erste Mal war die Mars Orbiter Mission.

Die Raumsonde der Sonnenmission Aditya-L1 hat bereits mit der Datenerfassung begonnen, die wertvolle Einblicke in das Verhalten von Partikeln in der Erdumgebung liefern wird. Insbesondere werden die rund um L1 gesammelten Daten den Wissenschaftlern dabei helfen, den Ursprung, die Beschleunigung und die Anisotropie von Sonnenwind- und Weltraumwetterphänomenen zu analysieren. Der Start von Aditya-L1 durch die PSLV-C57-Rakete wurde von ISRO am 2. September erfolgreich abgeschlossen.

Dieses fortschrittliche Raumschiff ist mit insgesamt sieben verschiedenen Nutzlasten für die Erforschung der Sonne ausgestattet. Vier dieser Nutzlasten werden das von der Sonne emittierte Licht beobachten, während die restlichen drei In-situ-Parameter des Plasmas und der Magnetfelder messen werden. Aditya-L1 wird in einer Halo-Umlaufbahn um den Lagrange-Punkt 1 positioniert, der 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt in Richtung der Sonne liegt. Diese Umlaufbahn ermöglicht es der Raumsonde, die Sonne kontinuierlich in derselben relativen Position zu beobachten.

Die Aditya-L1-Mission stellt einen wichtigen Meilenstein für ISRO dar und unterstreicht die wachsende Präsenz Indiens im Bereich der Weltraumforschung. Durch die Untersuchung der Sonne und ihres Verhaltens hoffen Wissenschaftler, ein besseres Verständnis unseres Sonnensystems und seiner Auswirkungen auf die Erde zu erlangen. Diese Daten werden zweifellos zur Weiterentwicklung der Weltraumwettervorhersage und anderer verwandter Bereiche beitragen.

Quellen: Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO)