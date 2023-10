Indiens Aditya-L1-Mission entkommt dem Einflussbereich der Erde

Die indische Mission Aditya-L1, deren Ziel es ist, die äußersten Schichten der Sonne zu untersuchen, hat einen wichtigen Meilenstein auf ihrer Reise erreicht. Nach Angaben der Indian Space Research Organization (ISRO) hat das Raumschiff erfolgreich den Punkt überschritten, an dem es „dem Einflussbereich der Erde“ entkommt. Die viermonatige Reise von Aditya-L1 in Richtung Zentrum des Sonnensystems begann am 2. September.

Die Raumsonde hat eine Strecke von 920,000 Kilometern (570,000 Meilen) zurückgelegt, was etwas mehr als der Hälfte der gesamten Reise entspricht. Zu diesem Zeitpunkt heben sich die Gravitationskräfte der Erde und der Sonne auf, sodass Aditya in eine stabile Umlaufbahn um den nächsten Stern gelangen kann. Dieser Erfolg ist das zweite Mal, dass es ISRO gelungen ist, ein Raumschiff außerhalb des Einflussbereichs der Erde zu schicken; das erste Mal war die Mars-Orbiter-Mission im Jahr 2014.

Während die jüngste Mondrover-Mission aufgrund des Scheiterns des Erwachens eine Enttäuschung erlebte, bleibt ISRO optimistisch. Im August schrieb Indien Geschichte, indem es als erstes Land ein Schiff in der Nähe des Mondsüdpols landete. Der Mondrover Pragyan untersuchte seinen Landeplatz, bevor er für die Mondnacht abgeschaltet wurde. Obwohl Versuche, das solarbetriebene Fahrzeug zu reaktivieren, auf Schweigen gestoßen sind, erklärte ISRO-Vorsitzender S. Somanath, dass die Mission dennoch ein Erfolg gewesen sei.

Die Erfolge von ISRO in der Weltraumforschung haben Indien zu einem Schlüsselakteur gemacht. Zusätzlich zur Aditya-L1-Mission plant Indien, im nächsten Jahr eine bemannte Mission in die Erdumlaufbahn zu starten. Diese bevorstehende Mission stellt Indien zusammen mit der Mars-Orbiter-Mission an die Spitze der Vorstöße asiatischer Länder in die Weltraumforschung.

Während die Vereinigten Staaten und die Europäische Weltraumorganisation zahlreiche Sonden zur Erforschung der Sonne entsandt haben, wird die erfolgreiche ISRO-Mission einen bedeutenden Meilenstein darstellen, da sie die erste einer asiatischen Nation ist, die in eine Umlaufbahn um die Sonne gebracht wird.

Quellen: ISRO