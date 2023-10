Indiens ehrgeizige Weltraummissionen: Vorbereitung auf die Zukunft

By

Indien hat kürzlich mit der erfolgreichen Landung von Chandrayaan-3 auf dem Südpol des Mondes einen Meilenstein in der Weltraumforschung erreicht und ist damit das vierte Land, dem eine solche Leistung gelungen ist. Aufbauend auf diesem Erfolg hat die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) bereits neue Missionen ins Visier genommen, darunter die Sonnenmission Aditya-L1 und die bemannte Raumfahrtmission Gaganyaan.

Die Aditya-L1-Mission soll Mitte Januar nächsten Jahres ihr Ziel, die Sonne, erreichen. Unterdessen ist die Gaganyaan-Mission die erste bemannte Raumfahrtmission der ISRO überhaupt, mit dem Ziel, eine Besatzung von drei Astronauten in eine niedrigere Erdumlaufbahn zu befördern. Für dieses ehrgeizige Projekt wurde ein Budget von 10,000 Crore Rupien bereitgestellt.

Indien plant außerdem, bis 2035 eine eigene Raumstation namens Bharatiya Antariksha Station zu errichten. Darüber hinaus will ISRO bis 2040 Menschen zum Mond schicken, was eines der bisher ehrgeizigsten Weltraumprojekte Indiens darstellt.

Im Rahmen des Gaganyaan-Projekts führte ISRO kürzlich die Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1) durch, den ersten einer Reihe unbemannter Tests. Ziel dieses Tests war es, die Fahrzeugsubsysteme und das Crew Escape System sowie die Eigenschaften und Verzögerungssysteme des Crew Module in größerer Höhe zu bewerten. ISRO plant, vor der bemannten Raumfahrt drei weitere unbemannte Testfahrzeugmissionen durchzuführen.

Darüber hinaus plant ISRO nach Indiens erfolgreicher Mars-Orbiter-Mission im Jahr 2014 mit Mangalyaan-2 einen Gegenbesuch auf dem Roten Planeten. Obwohl offizielle Details der Mission noch bekannt gegeben werden müssen, wird erwartet, dass sie vier Nutzlasten transportieren wird, die verschiedene Tests auf dem Mars durchführen werden.

Indiens Weltraumambitionen gehen über den Mars hinaus, da ISRO plant, in Zukunft einen Orbiter zur Venus zu schicken. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit in Größe und Masse wird die Venus oft als Zwilling der Erde bezeichnet, die beiden Planeten weisen jedoch drastische Unterschiede in der Atmosphäre und den Oberflächenbedingungen auf. Vorläufige Berichte deuten darauf hin, dass die Venus-Orbiter-Mission namens Shukrayaan-1 mit fünf Instrumenten ausgestattet werden könnte.

Indiens jüngste Erfolge und Zukunftspläne in der Weltraumforschung zeigen sein Engagement, auf diesem Gebiet führend zu werden. Mit ehrgeizigen Projekten am Horizont ist Indien bereit, bedeutende Beiträge zu unserem Verständnis des Universums zu leisten.

