NASA-Raketenmission unter der Leitung eines indischstämmigen Wissenschaftlers zur Untersuchung der Auswirkungen einer ringförmigen Sonnenfinsternis auf die obere Erdatmosphäre

Dr. Aroh Barjatya, Professor für Technische Physik und Direktor des Space and Atmospheric Instrumentation Lab (SAIL) an der Embry-Riddle Aeronautical University in Florida, wird am 14. Oktober eine NASA-Raketenmission mit mehreren Institutionen leiten, um die Auswirkungen von zu untersuchen eine ringförmige Sonnenfinsternis in der oberen Erdatmosphäre, genauer gesagt in der Ionosphäre. Die Sonnenfinsternis, auch „Feuerring“ genannt, wird in Teilen der Vereinigten Staaten, Mexikos und verschiedenen Ländern Süd- und Mittelamerikas sichtbar sein.

Die Mission mit dem Namen „Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path“ (APEP) umfasst den Start von drei Raketen von der White Sands Test Facility der NASA in New Mexico. Diese Raketen werden gleichzeitig mit dem Auftreten der Sonnenfinsternis gestartet und sollen die Veränderungen in der oberen Atmosphäre während der Sonnenfinsternis beobachten und analysieren. Einer der wichtigsten Momente von Interesse ist, wenn das Licht plötzlich abnimmt.

Während einer Sonnenfinsternis erfährt die obere Erdatmosphäre erhebliche Veränderungen. Diese Veränderungen können Auswirkungen auf die Funkkommunikation sowohl in der Luft als auch am Boden haben. Während einer Sonnenfinsternis kommt es in der Ionosphäre zu Temperatur- und Dichteschwankungen, die die Satellitenkommunikation, einschließlich GPS-Systeme, stören können. Das Ziel der APEP-Mission besteht darin, Erkenntnisse über diese Phänomene zu sammeln und das Verständnis und die Vorhersage künftiger Auswirkungen von Sonnenfinsternissen auf die Satellitenkommunikation zu verbessern.

Die Mission beinhaltet strategische Raketenstarts zu unterschiedlichen Zeiten im Verhältnis zur Sonnenfinsternis. Die erste Rakete wird 35 Minuten vor dem Höhepunkt der Sonnenfinsternis starten, die zweite genau am Höhepunkt während der Ringphase und die dritte 35 Minuten nach dem Höhepunkt. Dieser sequentielle Startansatz zielt darauf ab, die Auswirkungen des Schattens der Sonnenfinsternis auf die Ionosphäre zu untersuchen.

Zusätzlich zu den Raketenstarts wird eine Gruppe von Studenten aus Embry-Riddle Ballons in großer Höhe einsetzen, um Wetteränderungen zu messen, während die Sonnenfinsternis vorbeizieht. Diese Ballons werden im Abstand von 20 Minuten gestartet und liefern neben den Raketenbeobachtungen wertvolle Daten.

Dr. Barjatya entschied sich für den Einsatz von Höhenforschungsraketen für diese Mission, da diese in der Lage sind, bestimmte Regionen des Weltraums mit großer Präzision anzuvisieren und zu vermessen. Diese Raketen können Veränderungen in verschiedenen Höhen aufzeichnen, während sie in den suborbitalen Raum fliegen und zur Erde zurückkehren.

Dies ist nicht der einzige Start der APEP-Mission. Die in New Mexico gestarteten Raketen werden am 8. April 2024 während einer totalen Sonnenfinsternis, die von Texas nach Maine in den Vereinigten Staaten übergehen wird, von der Wallops Flight Facility der NASA in Virginia geborgen und erneut gestartet.

Zusammenfassend zielt die APEP-Mission unter der Leitung von Dr. Aroh Barjatya darauf ab, die Auswirkungen einer ringförmigen Sonnenfinsternis auf die obere Erdatmosphäre zu untersuchen. Durch die Untersuchung der Veränderungen in der Ionosphäre während der Sonnenfinsternis hoffen Wissenschaftler, ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie sich Sonnenfinsternisse auf die Satellitenkommunikation auswirken. Dieses Wissen wird zu verbesserten Prognose- und Abhilfestrategien für zukünftige Störungen im Zusammenhang mit Sonnenfinsternissen beitragen.

