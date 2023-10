Indischer Astrophysiker hilft, das Rätsel um schwere Elemente im Universum zu lösen

Ein Team von Wissenschaftlern, darunter der aus Indien stammende Astrophysiker Professor Vik Dhillon von der University of Sheffield, hat erhebliche Fortschritte beim Verständnis der Entstehung der schwersten chemischen Elemente im Universum erzielt. Der Durchbruch gelang mit Hilfe einer High-End-Kamera namens ULTRACAM.

ULTRACAM, entwickelt von Professor Dhillon in Zusammenarbeit mit seinem Team am Fachbereich Physik und Astronomie, ist das erste Instrument, das den Gammastrahlenausbruch, der eine Kilonova-Explosion auslöst, präzise lokalisieren kann. Kilonovae sind das Ergebnis der Verschmelzung zweier dichter Neutronensterne und diese Explosionen sind für die Entstehung der schwersten Elemente des Periodensystems verantwortlich, darunter Gold, Platin und Uran.

Durch die Lokalisierung des Gammastrahlenausbruchs spielte ULTRACAM eine entscheidende Rolle bei der Erkennung und Beobachtung der Kilonova. Dieser Befund erweitert nicht nur unser Verständnis der Entstehung schwerer Elemente im Universum, sondern erleichtert auch Folgebeobachtungen durch andere Teleskope, wie beispielsweise das kommende James Webb Space Telescope (JWST).

Die in der renommierten Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Forschungsergebnisse enthüllten das verräterische rote Licht, das die Kilonova aussendete, was auf das Vorhandensein schwerer Elemente hinweist, die während der Explosion entstanden waren. Die mit dem JWST gemachten Beobachtungen bestätigten außerdem die Existenz von Elementen wie Tellur, das für die Unterstützung des Lebens auf der Erde von entscheidender Bedeutung ist.

Dr. Stuart Littlefair, ein weiterer an der Forschung beteiligter Wissenschaftler an der University of Sheffield, betonte die Bedeutung von ULTRACAM für die Erfassung des schwachen optischen Lichts der verschmelzenden kompakten Objekte. Darüber hinaus hob er die Fähigkeit von ULTRACAM hervor, Bilder in mehreren Wellenlängen gleichzeitig aufzunehmen, was die Einzigartigkeit des Ereignisses unterstreicht.

Die Verschmelzung zweier Neutronensterne, die zu einer Kilonova-Explosion führt, ist ein seltenes und flüchtiges Phänomen, das ihre Entdeckung und Untersuchung schwierig macht. Vor dieser Entdeckung war nur eine weitere bestätigte Kilonova jemals beobachtet worden. Das Verständnis von Kilonovae ist von entscheidender Bedeutung, da diese Explosionen in neutronenreichen Umgebungen auftreten, von denen angenommen wird, dass sie die Geburtsorte der schwersten Elemente in der Natur sind.

Die bahnbrechende Forschung begann mit den ersten optischen Bildern der Kilonova, die mit ULTRACAM am 3.5-Meter-New-Technology-Teleskop der Europäischen Südsternwarte in Chile aufgenommen wurden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist eine Kilonova?

A: Eine Kilonova ist eine Explosion, die auftritt, wenn zwei dichte Neutronensterne verschmelzen.

F: Was sind die schwersten Elemente, die in einer Kilonova produziert werden?

A: Zu den schwersten Elementen, die in einer Kilonova produziert werden, gehören Gold, Platin und Uran.

F: Welchen Beitrag leistet ULTRACAM zur Forschung?

A: ULTRACAM spielt eine entscheidende Rolle bei der Lokalisierung des Gammastrahlenausbruchs, der die Kilonova-Explosion auslöst, und bei der Erfassung des schwachen optischen Lichts, das von den verschmelzenden Objekten ausgestrahlt wird.

F: Warum sind Kilonovae von Bedeutung?

A: Die Untersuchung von Kilonovae ist von entscheidender Bedeutung, da angenommen wird, dass in der neutronenreichen Umgebung dieser Explosionen die schwersten in der Natur vorkommenden Elemente entstehen.

F: Was haben die Beobachtungen mit dem James Webb-Weltraumteleskop bestätigt?

A: Die mit dem JWST gemachten Beobachtungen bestätigten das Vorhandensein schwerer Elemente, darunter Tellur, das für die Unterstützung des Lebens auf der Erde wichtig ist.

Quellen: