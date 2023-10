Astronomie-Enthusiasten treffen sich zur Sternenparty im Hanle Dark Sky Reserve in Indien

Eine aktuelle Veranstaltung namens Star Party wurde vom Indian Institute of Astrophysics (IIA) im Hanle Dark Sky Reserve im Osten Ladakhs organisiert. Dieses einzigartige Treffen brachte etwa 30 Amateurastronomen aus verschiedenen Regionen Indiens zusammen, um den unberührten Nachthimmel fernab der Störungen durch Lichtverschmutzung zu beobachten und zu fotografieren.

Das Hanle Dark Sky Reserve liegt am ruhigen Fluss Hanle auf einer Höhe von 14,108 Fuß über dem Meeresspiegel und gilt als einer der besten Orte der Welt für die Sternenbeobachtung. Der dunkle Himmel und die günstigen Wetterbedingungen machen es zu einem idealen Standort für astronomische Forschung und Astrofotografie. Das Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) erstreckt sich über eine Fläche von etwa 1,073 Quadratkilometern und wurde vom Unionsterritorium Ladakh ausgewiesen, um die Lichtverschmutzung zu bekämpfen und die natürliche Dunkelheit des Gebiets zu bewahren.

Die Sternenparty bot nicht nur Gelegenheit zur Sternenbeobachtung und Astrofotografie, sondern diente auch als Bildungsveranstaltung für lokale Astronomiebotschafter. Diese vom IIA ausgebildeten Botschafter hatten die Gelegenheit, von führenden Amateurastronomen des Landes zu lernen und so ihr Wissen über den Nachthimmel zu erweitern.

Trotz der Herausforderungen, die große Höhen, eisige Temperaturen und niedrige Sauerstoffwerte mit sich brachten, waren die teilnehmenden Astronomen von ihrer Erfahrung begeistert. Ausgestattet mit ihren persönlichen Teleskopen und Kameras fingen sie Himmelswunder wie die Falsche Morgendämmerung und das Tierkreislicht ein, Phänomene, die nur von außergewöhnlich dunklen Orten wie Hanle aus beobachtet werden können.

Der Erfolg der ersten Star Party hat dazu geführt, dass die Regierung von UT Ladakh plant, sie als jährliche Veranstaltung zu etablieren, um das Interesse an Astrofotografie und Forschung in Indien weiter zu fördern. Darüber hinaus hat die indische Regierung kürzlich internationalen Touristen erlaubt, in Hanle und anderen Touristenzielen in Ladakh zu übernachten und so den Zugang zu diesen einzigartigen astronomischen Stätten zu erweitern.

Quellen:

– Indisches Institut für Astrophysik (IIA)

– Indien heute