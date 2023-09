Mugger-Krokodile in Indien zeigen ungewöhnliches Verhalten, Studienergebnisse

Wissenschaftler in Indien haben faszinierende Beobachtungen von Räuberkrokodilen im Savitri-Fluss in Maharashtra gemacht, die darauf schließen lassen, dass diese Reptilien kognitiv weiter fortgeschritten sind als bisher angenommen. Die im Journal of Threatened Taxa veröffentlichte Studie zeichnete verschiedene Verhaltensweisen der Krokodile auf, darunter die Jagd in Rudeln, die Verwendung von Stöcken als Köder zum Anlocken von Vögeln, das Zeigen von Interesse an Blumengirlanden und sogar die Rettung eines wilden Hundes vor anderen Hunden.

Während in der Vergangenheit vereinzelt über das Jagdverhalten berichtet wurde, stoßen einige der in der Studie aufgestellten Behauptungen, etwa dass Krokodile sich von Blumengirlanden angezogen fühlen und einfühlsames Verhalten gegenüber dem Hund zeigen, bei Experten auf Skepsis. Duncan Leitch, ein auf Reptilien-Neurophysiologie spezialisierter Biologe, bemerkte, dass Krokodile zwar hochentwickelte Verhaltensweisen an den Tag legen, die Zuschreibung menschenähnlicher Intelligenz und Empathie auf sie jedoch möglicherweise eine anthropomorphe Vermutung sei.

Dennoch verzeichnete die Studie Fälle von Räuberkrokodilen, die im Kreis um Gruppen von Fischen schwammen und einen Wirbel erzeugten, der die Fische zum einfachen Verzehr einsperrte. Ein weiteres interessantes beobachtetes Verhalten bestand darin, dass die Krokodile Zweige auf ihrer Nase balancierten, um Watvögel anzulocken, die Zweige für ihre Nester sammeln. Während die Krokodilforscher davon ausgingen, dass die Krokodile bei Beerdigungen von Ringelblumengirlanden angezogen würden, wurde keine Interaktion oder ein Verzehr der Blumen beobachtet.

Besonders bemerkenswert ist der Vorfall, bei dem der wilde Hund von anderen Hunden in den Fluss gejagt wurde. Anstatt den Hund anzugreifen, stießen die Krokodile ihn zurück ans Ufer und sorgten so für seine Sicherheit. Die Autoren interpretierten diese Aktion als Empathie der Krokodile, obwohl Experten ihrer Fähigkeit zur Empathie weiterhin skeptisch gegenüberstehen.

Obwohl die Studie insgesamt interessante anekdotische Erkenntnisse liefert, wären weitere Untersuchungen erforderlich, um diese Beobachtungen zu überprüfen und endgültigere Schlussfolgerungen über das Verhalten und die kognitiven Fähigkeiten von Räuberkrokodilen zu ziehen.

