Indische Astronomen erforschen Sternentstehungskomplex S193

Ein Team von Astronomen des Physical Research Laboratory in Ahmedabad, Indien, hat eine Studie über den als S193 bekannten Sternentstehungskomplex durchgeführt. S17,000 liegt etwa 4 Lichtjahre entfernt zwischen den Sternentstehungsregionen W5 und W193 und besteht aus drei HII-Regionen (ionisierter atomarer Wasserstoff) mit den Namen Sh 2-192, Sh 2-193 und Sh 2-194. Darüber hinaus enthält der Komplex zwei offene Sternhaufen, zehn Molekülklumpen und viele massereiche Sterne.

Um weitere Einblicke in die Eigenschaften von S193 zu gewinnen, nutzten die Astronomen Multiwellenlängen-Beobachtungsdaten von bodengestützten Einrichtungen wie dem Himalayan Chandra Telescope (HCT) und Weltraumobservatorien. Ihre Ergebnisse wurden auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht.

Die Studie ergab einen neuen Sternhaufen in südwestlicher Richtung von S193, der mindestens 30 Sterne mit einer mittleren Sterndichte von 13.3 Sternen/Bogenminuten² umfasst. Alle drei Sternhaufen in S193 scheinen miteinander verbunden zu sein und ihre Sterne scheinen Teil einer ähnlichen Population zu sein.

Die Forscher identifizierten außerdem 27 junge Sternobjekte (YSOs), die sich hauptsächlich in der Nähe von [BDS2003]57 befinden, sowie 16 Molekülklumpen. Der massereichste Klumpen mit einer Masse von etwa 1,142 Sonnenmassen wurde zusammen mit mehreren YSOs in Richtung [BDS2003]57 gefunden.

Durch die Analyse von Bildern im mittleren und fernen Infrarot verfolgten die Astronomen die Staubverteilung in S193. Sie beobachteten, dass der Staub in bogenförmigen Strukturen um die HII-Regionen verteilt ist. Die Studie fand auch Hinweise auf Photodissoziationsregionen rund um die HII-Regionen, was auf eine erhebliche Erwärmung hindeutet, die durch die im Komplex vorhandenen massereichen Sterne verursacht wird.

Basierend auf Eigenbewegungsdaten schätzte das Team außerdem, dass sich S193 näher als bisher angenommen befindet, nämlich etwa 15,800 Lichtjahre entfernt. Sie stellten außerdem fest, dass die ionisierenden Quellen für alle HII-Regionen in S193 einen Spektraltyp zwischen B0.5 und B0 haben.

Die Astronomen spekulieren, dass die Entstehung einer neuen Generation von Sternen in S193 wahrscheinlich auf die Rückkopplung der massereichen Sterne zurückzuführen ist. Sie legen außerdem nahe, dass die massereichen Sterne möglicherweise eine Rolle bei der Entstehung von [BDS2003]57 gespielt haben, eine detailliertere Analyse ist jedoch erforderlich, um diese Hypothese zu bestätigen.

Insgesamt bietet diese Studie wertvolle Einblicke in die Eigenschaften und Entstehungsprozesse des Sternentstehungskomplexes S193.

