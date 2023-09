Die Versuche der indischen Weltraumforschungsorganisation, eine Kommunikation mit dem Vikram-Lander und dem Pragyan-Rover von Chandrayaan-3 herzustellen

Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) hat Anstrengungen unternommen, um eine Kommunikation mit dem Vikram-Lander und dem Pragyan-Rover der Chandrayaan-3-Mission herzustellen. Ziel ist es, ihre Aktivierungsbedingungen zu ermitteln, aber bisher wurden keine Signale von ihnen empfangen. ISRO hat erklärt, dass sie ihre Bemühungen zur Kontaktaufnahme fortsetzen werden.

Der indische Unionsminister Jitendra Singh hat ebenfalls bestätigt, dass keine Signale vom Lander und Rover empfangen wurden. Singh vermutet, dass die längere Kälteperiode auf dem Mond mit Temperaturen von bis zu -150 Grad Celsius während der Mondnacht ein möglicher Grund für das fehlende Signal sein könnte. Dennoch ist ISRO weiterhin entschlossen, ihre Versuche zur Kontaktaufnahme fortzusetzen.

ISRO hatte geplant, den Lander und den Rover zu reaktivieren, die sich vor der Mondnacht etwa 16 Erdentage lang im „Schlafmodus“ befanden. Es wurde erwartet, dass der Lander und der Rover aktiviert werden, sobald die Temperatur auf dem Mond über minus 10 Grad Celsius steigt und den entscheidenden „Weckschaltkreis“ auslöst, der für die lebenswichtige Kommunikation verantwortlich ist.

Der Vikram-Lander landete am 23. August erfolgreich in der Nähe des Südpols des Mondes und erfüllte damit das Hauptziel der Chandrayaan-3-Mission. Sowohl der Lander als auch der Rover arbeiteten etwa zehn Erdentage lang effektiv. Der Rover ging am 10. September in den Schlafmodus, gefolgt vom Lander am 2. September.

Der Direktor des Space Applications Centre, Nilesh Desai, gab bekannt, dass die Reaktivierung des Rovers und des Landers auf den 23. September verschoben wurde. Desai erwähnte, dass der Rover bereits eine Strecke von 105 Metern zurückgelegt und wichtige Daten gesammelt habe, die derzeit analysiert werden von ISRO-Wissenschaftlern.

Trotz der Herausforderungen während der Mission bleibt ISRO optimistisch und wird seine Bemühungen fortsetzen, eine Kommunikation mit dem Vikram-Lander und dem Pragyan-Rover herzustellen. Die bisher vom Rover gesammelten Daten bergen großes Potenzial für weitere wissenschaftliche Entdeckungen in der Weltraumforschung.

