Eine in Indien entwickelte Bilddatenverarbeitungstechnologie ermöglicht Entdeckungen aus entfernten Galaxien

Eine in Indien entwickelte Bilddatenverarbeitungstechnologie spielte eine entscheidende Rolle bei den Entdeckungen des MeerKAT-Teleskops in der südafrikanischen Wüste. Diese bahnbrechende Technologie, bekannt als Automated Radio Telescope Image Processing Pipeline (ARTIP), wurde vom globalen Technologieberatungsunternehmen Thoughtworks in seinen Büros in Bengaluru und Pune entwickelt.

Das aus 64 Antennen bestehende MeerKAT-Teleskop fungiert als Vorläufer des Square Kilometre Array (SKA)-Teleskops und bietet im Vergleich zu bestehenden Teleskopen deutlich höhere Empfindlichkeit und Himmelsbeobachtungsmöglichkeiten. ARTIP war maßgeblich an der MeerKAT Absorption Live Survey (MALS) beteiligt und automatisierte die Datenverarbeitung, Markierung, Kalibrierung und Bildgebung.

Einer der Hauptforscher dieser Zusammenarbeit ist Neeraj Gupta vom Interuniversitären Zentrum für Astronomie und Astrophysik (IUCAA) in Pune. Die nahtlose Integration von ARTIP mit MeerKAT hat die Verarbeitung von mehr als 1 PB an Daten ermöglicht und zu bahnbrechenden Entdeckungen geführt, wie zum Beispiel dem Nachweis des Hydroxylradikals (OH) und der Identifizierung riesiger Wasserstoffatome in einer entfernten Galaxie.

ARTIP ist eine hochgradig konfigurierbare und anpassbare Pipeline, die speziell für die Verarbeitung von MeerKAT-Daten entwickelt wurde, aber auch für Daten anderer Teleskope verwendet werden kann. Es besteht aus vier Subpipelines, darunter Kalibrierungs-, Cube-Imaging- und Continuum-Imaging-Pipelines, sowie einer Diagnosepipeline für Datenanalyse und Qualitätssicherung.

Zusätzlich zu seinem Beitrag zur ARTIP-Entwicklung beteiligt sich Thoughtworks aktiv an der zukünftigen Softwareentwicklung für das SKA-Teleskop und arbeitet mit wissenschaftlichen Instituten zusammen, um Prototypen für die Datenverarbeitung und -analyse im großen Maßstab zu erforschen und zu bauen.

Durch die Nutzung moderner Software-Engineering-Tools und -Praktiken hat ARTIP bedeutende Entdeckungen ermöglicht und der gesamten Astronomie-Community zugute gekommen. Der Erfolg dieser Zusammenarbeit wird durch die Veröffentlichung der MALS-Ergebnisse in der internationalen astronomischen Fachzeitschrift Proceedings of Science belegt.

