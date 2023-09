Der Landeplatz Chandrayaan-3: Die Debatte zwischen Indien und China

By

Indiens jüngster Erfolg bei der Landung der Raumsonde Chandrayaan-3 in der Nähe des Mondsüdpols hat eine Rivalität mit China entfacht. Allerdings behauptet ein chinesischer Spitzenwissenschaftler, Ouyang Ziyuan, dass Indiens Landeplatz nicht wie behauptet am Südpol des Mondes liegt. Laut Ziyuan liegt der Landeplatz von Chandrayaan-3 auf dem 69. Grad südlicher Breite nicht in der Nähe des Pols, der zwischen 88.5 und 90 Grad definiert ist.

Während Indien Chinas Rekord für die südlichste Mondlandung brach, argumentiert Ziyuan, dass Chandrayaan-3 619 Kilometer (385 Meilen) von der Polarregion entfernt war. Er hebt auch die technologische Überlegenheit Chinas in seinem Raumfahrtprogramm hervor und weist darauf hin, dass China seit 2010 in der Lage sei, Orbiter und Lander direkt in die Transferumlaufbahn Erde-Mond zu schicken.

Trotz dieser Behauptungen ist es unbestreitbar, dass Chandrayaan-3 weiter nach Süden flog als jedes andere Raumschiff. Derzeit versucht die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO), Kontakt mit dem Vikram-Lander und dem Pragyan-Rover von Chandrayaan-3 herzustellen. ISRO wird diese Versuche bis zum nächsten Sonnenuntergang auf dem Mond fortsetzen, der für den 6. Oktober geplant ist.

Die Rivalität zwischen Indien und China geht über ihre Mondlandungen hinaus. Beide Länder wetteifern um die Vorherrschaft in der Weltraumforschung und planen, zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder Astronauten zum Mond zu schicken. Chinas Chang'e 4, das 2019 auf der anderen Seite des Mondes landete, landete bei 45 Grad Süd. Im Vergleich dazu erreichte eine unbemannte NASA-Sonde, Surveyor 7, 41 den Mond bei etwa 1968 Grad Süd.

Der Wettbewerb zwischen Indien und China im Weltraum verdeutlicht die wachsende Bedeutung der Monderkundung. Während diese Länder die Grenzen von Technologie und Wissen erweitern, fasziniert der Wettlauf zum Mond weiterhin die Welt.

