Studie zeigt, dass Ratten die Fähigkeit haben, sich virtuelle Umgebungen vorzustellen und darin zu navigieren

Ratten sind mehr als nur instinktgesteuerte Kreaturen. Laut einer neuen Studie besitzen sie auch die Fähigkeit, über ihre unmittelbare Umgebung hinauszudenken und Ereignisse sowohl im Raum als auch in der Zeit zu visualisieren. Diese faszinierende Entdeckung bringt sie hinsichtlich ihrer kognitiven Fähigkeiten dem Menschen näher.

Forscher des Howard Hughes Medical Institute (HHMI) wollten untersuchen, ob Ratten ihre Vorstellungskraft nutzen können, um in Virtual-Reality-Umgebungen (VR) zu navigieren, ähnlich wie Menschen sich mental an verschiedene Orte transportieren. Das Team entwickelte eine Gehirn-Maschine-Schnittstelle, die es ihnen ermöglichte, die Gehirnaktivität der Ratten im Hippocampus zu überwachen, der Region, die für das räumliche Gedächtnis und die Navigation verantwortlich ist.

Durch die Kartierung der imaginären Bewegungen der Ratten in der VR-Umgebung erstellten die Forscher ein „Gedankenwörterbuch“, das spezifische Muster der Gehirnaktivität mit verschiedenen Orten im virtuellen Raum verknüpfte. Die auf einem kugelförmigen Laufband sitzenden Ratten konnten durch die VR-Welt navigieren, ohne sich physisch zu bewegen. Damit konnten die Forscher nachweisen, dass sich die Ratten bewusst und freiwillig vorstellen konnten, an bestimmte Orte zu ziehen, um Belohnungen zu erhalten.

Die neuronalen Scans ergaben, dass die Ratten Darstellungen von Orten in der Umgebung aktivierten, ohne physisch dort zu sein. Sie waren in der Lage, sich mental an entfernte Orte zu projizieren. Dies deutet darauf hin, dass Ratten möglicherweise auch die Fähigkeit besitzen, sich zukünftige Szenarien vorzustellen oder sich an vergangene Ereignisse zu erinnern, obwohl weitere Forschung erforderlich ist, um das Innenleben ihres Geistes vollständig zu verstehen.

Interessanterweise ergab die Studie, dass die Tiere mit minimalem Training lernen konnten, sich vorzustellen, wie sie sich durch die VR-Umgebung bewegen, und ihre geistige Aktivität etwa 10 Sekunden lang aufrechterhielten. Diese verlängerte Aufmerksamkeitsspanne überraschte die Forscher und stellte das herkömmliche Verständnis des begrenzten Fokus einer Ratte in Frage.

Diese bahnbrechende Forschung erweitert nicht nur unser Wissen über die Kognition von Ratten, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für die Untersuchung der Vorstellungskraft und Gedächtnisbildung bei Tieren. Die in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichten Ergebnisse laden zur weiteren Erforschung der kognitiven Fähigkeiten nichtmenschlicher Lebewesen ein und geben Einblick in die Mechanismen der räumlichen Vorstellungskraft.

FAQ

Können sich Ratten virtuelle Realitätsumgebungen vorstellen und darin navigieren?

Ja, eine vom Howard Hughes Medical Institute durchgeführte Studie ergab, dass Ratten die Fähigkeit haben, sich mithilfe ihrer Vorstellungskraft geistig in Umgebungen der virtuellen Realität zurechtzufinden.

Welcher Teil des Gehirns ist für diese Fähigkeit verantwortlich?

Der Hippocampus, eine Region des Gehirns, die mit dem räumlichen Gedächtnis und der Navigation verbunden ist, ist dafür verantwortlich, dass Ratten sich virtuelle Umgebungen vorstellen und darin navigieren können.

Mit welcher Methode untersuchten die Forscher die Vorstellungskraft von Ratten?

Die Forscher verwendeten eine Gehirn-Maschine-Schnittstelle in Kombination mit Virtual-Reality-Technologie, um die Gehirnaktivität der Ratten zu überwachen und ihre imaginären Bewegungen in der virtuellen Umgebung abzubilden.

Haben Ratten die Fähigkeit, sich an vergangene Ereignisse zu erinnern oder zukünftige Szenarien zu visualisieren?

Während die Studie darauf hindeutet, dass Ratten möglicherweise über die Fähigkeit verfügen, sich an vergangene Ereignisse zu erinnern und sich zukünftige Szenarien vorzustellen, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um das Ausmaß ihrer kognitiven Fähigkeiten in diesen Bereichen vollständig zu verstehen.