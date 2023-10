Das beschleunigte Abschmelzen des westantarktischen Eisschildes: Eine Herausforderung für Küstengemeinden

By

Die Erwärmung des Südlichen Ozeans führt dazu, dass die Eisdecke der Westantarktis mit alarmierender Geschwindigkeit schmilzt, was zu einem beschleunigten Anstieg des Meeresspiegels führt, der erhebliche Folgen für Küstengemeinden auf der ganzen Welt haben wird. Dies ist das zentrale Ergebnis einer neuen Forschung, die von einem Team von Wissenschaftlern des British Antarctic Survey und der Northumbria University durchgeführt wurde.

Der westantarktische Eisschild besteht aus miteinander verbundenen Gletschern, die durch ganzjährigen Schneefall entstehen. Die schwimmenden Ränder dieser Eisdecke, sogenannte Küsteneiseschelfe, spielen eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der Gletscher. Allerdings schmilzt der Ozean diese Schelfeise von unten, wodurch sie dünner werden und die Geschwindigkeit, mit der Süßwasser in den Ozean gelangt, zunimmt.

Die Studie konzentrierte sich auf den gefährdeten Bereich des Eisschildes, insbesondere das Amundsenmeer, und verwendete ein regionales Ozeanmodell, um Veränderungen beim Schmelzen des Schelfeises bis zum Jahr 2100 zu projizieren. Die Forscher führten mehrere Simulationen mit unterschiedlichen Szenarien für die Verbrennung fossiler Brennstoffe durch Von einem Best-Case-Szenario im Einklang mit dem Pariser Abkommen zu einem unkontrollierten Worst-Case-Szenario.

Unabhängig von der Emissionskurve deuten die Ergebnisse auf einen raschen Anstieg der Meereserwärmung und des Abschmelzens des Schelfeises im Laufe des 21. Jahrhunderts hin. Selbst im besten Szenario, das darauf abzielt, die Erwärmung auf 1.5 °C zu begrenzen, kam es zu einer Verdreifachung der historischen Schmelzrate. Überraschenderweise gab es bis 2045 kaum Unterschiede in den Schmelzraten zwischen den Szenarien, was bedeutet, dass eine erhebliche Erwärmung und ein erhebliches Schmelzen in den kommenden Jahrzehnten praktisch unvermeidlich sind.

Die Verstärkung der Meeresströmungen, die warmes Wasser aus der Tiefsee zu den flacheren Eisschelfs transportieren, treibt die beschleunigte Erwärmung und das Schmelzen im Amundsenmeer voran. Während die genauen Auswirkungen auf den Anstieg des Meeresspiegels nicht bestimmt werden können, ohne andere Faktoren wie Gletscherfluss und Schneeansammlung zu berücksichtigen, ist es klar, dass ein verstärktes Abschmelzen des Schelfeises zur Geschwindigkeit des Anstiegs des Meeresspiegels beitragen wird.

Der westantarktische Eisschild ist bereits für einen erheblichen Teil des globalen Meeresspiegelanstiegs verantwortlich und verliert jährlich etwa 80 Milliarden Tonnen Eis. Obwohl das genaue Ausmaß und die Geschwindigkeit des Abschmelzens noch ungewiss sind, ist bekannt, dass der Eisschild das Potenzial hat, einen Anstieg des Meeresspiegels um bis zu 5 Meter zu verursachen.

FAQ

F: Wie wirkt sich die Erwärmung des Südlichen Ozeans auf die Eisdecke der Westantarktis aus?

A: Der sich erwärmende Südliche Ozean schmilzt die Eisschelfs des westantarktischen Eisschildes von unten und lässt sie dünner werden. Dies wiederum erhöht den Abfluss von Süßwasser in den Ozean und führt zu einem Anstieg des Meeresspiegels.

F: Kann die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen das Abschmelzen des Schelfeises verlangsamen?

A: Die Forschung legt nahe, dass es selbst im besten Fall, wenn die Erwärmung auf 1.5 °C begrenzt wird, immer noch zu einem erheblichen Anstieg des Schmelzens des Schelfeises kommen wird. Allerdings kann die Reduzierung der COXNUMX-Emissionen langfristig dazu beitragen, einige der schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

F: Wie stark wird der Meeresspiegel aufgrund des schmelzenden Eisschelfs ansteigen?

A: Die Studie lieferte keine genaue Schätzung des Meeresspiegelanstiegs. Es wurde jedoch anerkannt, dass das zunehmende Abschmelzen des Schelfeises zu einem beschleunigten Anstieg des Meeresspiegels beitragen wird, was erhebliche Risiken für die Küstengemeinden mit sich bringt.

F: Was kann getan werden, um den Herausforderungen des steigenden Meeresspiegels zu begegnen?

A: Die Anpassung an den steigenden Meeresspiegel und der Schutz gefährdeter Küstengemeinden erfordern eine Kombination von Strategien, einschließlich der Planung eines künftigen Anstiegs des Meeresspiegels, der Umsetzung von Schutzmaßnahmen, sofern möglich, und der Prüfung von Umsiedlungsoptionen, sofern erforderlich. Der Aufbau von Resilienz und das Ergreifen proaktiver Maßnahmen sind der Schlüssel zur Bewältigung dieses komplexen Problems.