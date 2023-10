Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass ein beschleunigtes Abschmelzen des westantarktischen Eisschildes zu einem stärkeren Anstieg des Meeresspiegels führen wird

By

Verständnis der Auswirkungen des durch den Ozean verursachten Schmelzens auf Küstengemeinden

Eine aktuelle Studie von Forschern des British Antarctic Survey bringt alarmierende Erkenntnisse über die Zukunft des westantarktischen Eisschildes zu Tage. Unabhängig von unseren Bemühungen, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren, wird sich die Geschwindigkeit, mit der der sich erwärmende Südliche Ozean den Eisschild schmilzt, im Laufe des 21. Jahrhunderts erheblich beschleunigen, was zu einem erheblichen Anstieg des Meeresspiegels führen wird. Dies hat verheerende Folgen für Küstengemeinden weltweit.

Der westantarktische Eisschild ist eine riesige Landeisfläche, die aus miteinander verbundenen Gletschern besteht. Küsteneiseschelfs wirken als stabilisierende Kraft und tragen dazu bei, die Integrität dieser Gletscher zu bewahren. Allerdings führt die Erwärmung der Ozeane dazu, dass diese Eisschelfs von unten schmelzen. Wenn die Eisschelfs dünner werden und schmelzen, löst dies den Abfluss von Süßwasser aus den Gletschern in den Ozean aus, was zu einem Anstieg des Meeresspiegels führt.

Die Studie konzentrierte sich auf die gefährdete Region des Amundsenmeeres, wo die Destabilisierung des Eisschildes bereits seit Jahrzehnten spürbar ist. Frühere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Klimawandel für die Erwärmung des Ozeans in diesem Gebiet verantwortlich ist. Um das Ausmaß des Schmelzens des Schelfeises in der Region in den nächsten 80 Jahren zu bestimmen, verwendeten die Forscher ein regionales Ozeanmodell und simulierten verschiedene Szenarien.

Die Ergebnisse sind, gelinde gesagt, besorgniserregend. Unabhängig von der Emissionsreduktionskurve prognostizierten alle Simulationen einen raschen Anstieg der Meereserwärmung und des Abschmelzens des Schelfeises im Laufe des Jahrhunderts. Selbst das optimistischste Szenario, das davon ausgeht, dass die globale Erwärmung gemäß dem Pariser Abkommen auf 1.5 °C begrenzt wird, sieht eine Verdreifachung der historischen Schmelz- und Erwärmungsrate vor.

Beunruhigenderweise ist der Unterschied in den Ergebnissen zwischen den Szenarien bis 2045 minimal. Dies bedeutet, dass die Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe in den kommenden Jahrzehnten in naher Zukunft nur unbedeutende Auswirkungen auf die Erwärmung der Ozeane und das Abschmelzen des Schelfeises haben werden. Obwohl das Worst-Case-Szenario ein stärkeres Abschmelzen vorhersagt, halten Experten es für eine unrealistische Darstellung der künftigen Verbrennung fossiler Brennstoffe.

Die Forschungsergebnisse untermauern die Tatsache, dass eine rasche Erwärmung der Ozeane im Amundsenmeer bis mindestens zum Jahr 2100 unvermeidlich ist, unabhängig von internationalen Bemühungen, den Einsatz fossiler Brennstoffe einzudämmen. Dieses beschleunigte Schmelzen kann auf stärkere Meeresströmungen zurückgeführt werden, die wärmeres Wasser aus tiefen Meeresschichten zu den flacheren Eisschelfs entlang der Küste befördern. Ähnliche Mechanismen wurden bei Satellitenmessungen dünner werdender Eisschelfs beobachtet.

Da die Schelfeise weiter schmelzen, wird der Anstieg des Meeresspiegels zu einem kritischen Problem. Allerdings ist es schwierig, den genauen Anstieg zu bestimmen, ohne den Fluss der antarktischen Gletscher und die Geschwindigkeit der Schneeansammlung auf dem Eisschild zu berücksichtigen, Faktoren, die nicht Teil dieser Studie waren. Dennoch sind die Forscher davon überzeugt, dass das zunehmende Abschmelzen des Schelfeises in der Region zweifellos den Anstieg des Meeresspiegels beschleunigen wird.

Der westantarktische Eisschild trägt bereits erheblich zum globalen Anstieg des Meeresspiegels bei und verliert jährlich etwa 80 Milliarden Tonnen Eis. Während der potenzielle Gesamtanstieg des Meeresspiegels durch diese Eisdecke auf bis zu 5 Meter geschätzt wird, bleiben das genaue Ausmaß und die Geschwindigkeit des Abschmelzens ungewiss. Wissenschaftler auf der ganzen Welt arbeiten aktiv daran, diese Aspekte zu verstehen und vorherzusagen.

Angesichts dieser alarmierenden Erkenntnisse ist es wichtig, die Unvermeidlichkeit bestimmter Folgen des Klimawandels anzuerkennen. Kate Marvel, eine Atmosphärenforscherin, betont, dass bei der Bewältigung des Klimawandels Mut statt Hoffnung notwendig sei. Dieser Mut erfordert langfristige Planungs- und Anpassungsstrategien. Während die unmittelbare Zukunft düster erscheinen mag, deuten Simulationen darauf hin, dass über das Jahr 2100 hinaus mit weiteren Veränderungen und einem möglicherweise vermeidbaren Anstieg des Meeresspiegels zu rechnen ist. Dies gibt Hoffnung für den Erhalt der Küstenstädte, wenn entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

FAQ

F: Was ist der westantarktische Eisschild?

A: Der westantarktische Eisschild ist die größte landgestützte Eisansammlung der Welt und besteht aus miteinander verbundenen Gletschern.

F: Was verursacht das Schmelzen des Schelfeises?

A: Das Schmelzen des Schelfeises erfolgt hauptsächlich aufgrund der Erwärmung des Ozeans, die die Schelfeise von unten erodiert.

F: Wie wirkt sich das Schmelzen des Schelfeises auf den Meeresspiegel aus?

A: Wenn die Schelfeise schmelzen, erhöht das von ihnen freigesetzte Süßwasser das Wasservolumen im Ozean, was zu einem Anstieg des Meeresspiegels führt.

F: Welche Bedeutung hat die Amundsensee-Region?

A: Das Amundsenmeer gilt als der gefährdetste Abschnitt des westantarktischen Eisschildes, da es zu einer erheblichen Ausdünnung des Schelfeises und einer Beschleunigung der Gletscher kommt.

F: Kann der Anstieg des Meeresspiegels umgekehrt werden?

A: Die Studie legt nahe, dass ein unmittelbarer Anstieg des Meeresspiegels zwar unvermeidlich ist, langfristige Bemühungen zur Emissionsreduzierung und die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen jedoch dazu beitragen könnten, den künftigen Anstieg des Meeresspiegels abzuschwächen und zu verlangsamen.