Erhöhtes Vitamin C kann die Kupfertoxizität in Kiwis mildern

Forscher des Botanischen Gartens Wuhan der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben herausgefunden, dass ein erhöhter Gehalt an Ascorbinsäure, auch bekannt als Vitamin C, die Kupfertoleranz in Kiwis verbessern und die Kupfertoxizität mildern kann. Dieser Befund ist von Bedeutung, da zur Bekämpfung der schweren Epidemie durch Pseudomonas syringae pv häufig kupferbasierte Düngemittel und Pestizide eingesetzt werden. Actinidiae (Psa) im Kiwisanbau. Allerdings stellt die erhöhte Anreicherung von Kupfer in Kiwis eine Gefahr für die Lebensmittelsicherheit und die menschliche Gesundheit dar.

Die im Journal of Hazardous Materials veröffentlichte Studie untersuchte den Kupfergehalt von 108 Kiwiproben von 27 verschiedenen Sorten weltweit. Die Forscher fanden heraus, dass Kiwis mit rotem oder gelbem Fruchtfleisch einen deutlich höheren Kupfergehalt hatten als Kiwis mit grünem Fruchtfleisch. Darüber hinaus war die Kupferkonzentration in Fruchtfleisch und -kernen niedriger als in Fruchtschale und -kernen.

Hohe Kupferwerte führten zu sichtbaren Schäden an Kiwipflanzen. Wenn die Kiwipflanzen jedoch mit zusätzlicher Ascorbinsäure gefüttert wurden, konnte der Schaden gemildert werden. Darüber hinaus entdeckten die Forscher, dass die Behandlung mit Kupfer den Ascorbinsäuregehalt in Kiwiblättern erhöhte und Schlüsselgene, die an der Ascorbinsäure-Biosynthese beteiligt sind, hochregulierte.

Um diese Ergebnisse zu validieren, exprimierten die Forscher das GDP-L-Galactose-Phosphorylase3 (GGP3)-Gen in transgenen Kiwis, was zu einem deutlichen Anstieg des Ascorbinsäuregehalts im Vergleich zum Wildtyp führte. Die transgenen Kiwifruchtlinien mit höherem Ascorbinsäuregehalt zeigten eine verringerte Kupfertoxizität, eine verbesserte Photosynthese, das Abfangen überschüssiger reaktiver Sauerstoffspezies und eine veränderte Expression stressbedingter Gene.

Diese Forschung zeigt, dass Ascorbinsäure eine entscheidende Rolle bei der Minderung der Kupfertoxizität in Kiwis spielt. Durch das Verständnis der beteiligten Mechanismen könnte es möglich sein, Strategien zur Verbesserung der Kupfertoleranz und zur Gewährleistung einer besseren Lebensmittelsicherheit beim Kiwisanbau zu entwickeln.

Quelle:

Xiaoying Liu et al., Erhöhte Ascorbinsäuresynthese durch Überexpression von AcGGP3 verbessert die Kupfertoxizität in Kiwis, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393