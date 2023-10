Japan und die USA bringen Asteroidenproben zur Erde zurück

Japan und die Vereinigten Staaten haben im Rahmen ihrer getrennten Raumfahrtprogramme erfolgreich Teile von Asteroiden geborgen und zur Erde zurückgebracht. Auch wenn Quantität und Qualität der Proben unterschiedlich sind, stehen diese Missionen nicht im Wettbewerb, sondern ergänzen einander bei dem Bestreben, die Ursprünge des Lebens zu verstehen.

Die Osiris-Rex-Sonde der NASA setzte eine Kapsel frei, die am 24. September in Utah landete. Um die Konservierung der Proben zu gewährleisten, wurde die Kapsel in einen mit Stickstoff gefüllten Behälter gelegt, der jeglichen Kontakt mit der Erdatmosphäre verhinderte. Die Proben wurden inzwischen zum Johnson Space Center in Texas transportiert, wo sie analysiert werden.

Unterdessen warf die japanische Hayabusa2-Mission, die von der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) gestartet wurde, am 6. Dezember erfolgreich eine Kapsel mit Asteroidenproben im australischen Outback ab. Diese Kapsel wurde ebenfalls sorgfältig versiegelt, um die Unversehrtheit der Proben zu gewährleisten. Die Hayabusa2-Mission hat durch die beeindruckende Sammlung und Entnahme von Proben von zwei verschiedenen Asteroiden internationale Aufmerksamkeit erregt.

Ziel beider Missionen ist es, wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems zu liefern. Durch die Untersuchung der Zusammensetzung und Eigenschaften dieser Asteroidenproben hoffen Wissenschaftler, unser Verständnis darüber zu vertiefen, wie das Leben auf der Erde begann, und möglicherweise Hinweise auf die Existenz von Leben anderswo im Universum zu finden.

Die Analyse dieser Proben ist ein sorgfältiger Prozess, der fortschrittliche wissenschaftliche Techniken erfordert. Wissenschaftler werden verschiedene Tests durchführen, beispielsweise die Messung der Isotopenzusammensetzung, Mineralogie und organischen Chemie der Proben. Diese Analysen werden wichtige Daten liefern, um die Geheimnisse der Asteroidenentstehung und die Rolle, die sie bei der Entwicklung unseres Sonnensystems gespielt haben, zu entschlüsseln.

Die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Japan bei der Sammlung von Asteroidenproben zeigt, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit für die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse ist. Durch die Kombination von Ressourcen, Fachwissen und Technologie haben diese Missionen das Potenzial, tiefgreifende Beiträge zu unserem Verständnis des Kosmos zu leisten.

Quellen:

– „Die Osiris-Rex-Sonde der NASA verlässt den Asteroiden Bennu und trägt Proben“ – Nikkei Asia, 25. September 2021

– „Japans Hayabusa2-Kapsel mit Asteroidenproben landet in der australischen Wüste“ – ABC News, 6. Dezember 2020