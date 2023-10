Frühlingszwiebeln pflanzen: Besser spät als nie

By

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie Ihre Frühlingsblüher noch nicht gepflanzt haben. Besser spät als nie, oder? Obwohl es besser gewesen wäre, sie schon vor einem Monat zu pflanzen, bleibt noch Zeit, sie in die Erde zu pflanzen und sich im nächsten Frühling an der wunderschönen Blüte zu erfreuen.

Tulpen und andere Frühlingsblumenzwiebeln sind schon seit einiger Zeit im Angebot. Sie haben wahrscheinlich schon Kisten davon gesehen, die in den Regalen von Gartengeschäften und Baumärkten gestapelt waren. Aber wenn Sie Ihre Pflanze noch nicht gekauft oder gepflanzt haben, ist es jetzt an der Zeit, dies zu tun.

Nachdem diese Zwiebeln im letzten Frühjahr in den Niederlanden geerntet wurden, wurden sie unter sorgfältig kontrollierten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen gelagert. Es ist wichtig zu beachten, dass Regale in einem warmen Geschäft nicht der beste Ort für die Aufbewahrung sind. Allerdings wird es dort nicht lange bleiben, da die Geschäfte bald Platz für Halloween- und Weihnachtsartikel schaffen.

Was sollten Sie also tun, wenn Sie noch nicht gepflanzte Blumenzwiebeln haben? Pflanzen Sie sie so schnell wie möglich und ohne weitere Verzögerung. Frühlingsblüher müssen eine Kälteruhephase durchlaufen, um sich richtig zu entwickeln. Indem Sie sie jetzt pflanzen, geben Sie ihnen die Möglichkeit, Wurzeln zu schlagen und sich auf den Wachstumszyklus im Frühling vorzubereiten.

Achten Sie darauf, einen gut durchlässigen Standort in Ihrem Garten zu wählen. Die meisten Blumenzwiebeln bevorzugen einen sonnigen Standort, einige Sorten vertragen jedoch auch Halbschatten. Graben Sie Löcher bis zur richtigen Tiefe, die normalerweise dem Dreifachen der Höhe der Glühbirne entspricht, und platzieren Sie sie gemäß den Anweisungen in der Packung.

Gießen Sie die gepflanzten Zwiebeln gründlich und bedecken Sie sie mit einer Schicht Mulch, um sie vor extremen Temperaturschwankungen zu schützen. Dann warten Sie einfach geduldig, bis der Frühling kommt, und Ihre Bemühungen werden mit leuchtenden Blumen und einem wunderschönen Garten belohnt.

