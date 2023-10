Klimawandel und die Zukunft des Lebens auf der Erde

Ein in der Wissenschaftszeitschrift Nature Geoscience veröffentlichter Bericht legt nahe, dass alles Leben auf der Erde in mehreren Milliarden Jahren irgendwann aussterben wird. Laut einer Studie der Universität Bristol werden in 250 Millionen Jahren alle Kontinente zusammenwachsen und den nächsten Superkontinent der Erde bilden. Diese Konvergenz wird zu extremer Hitze und einem Klimakipppunkt führen, was zum Massensterben von Landsäugetieren führen und den Planeten unbewohnbar machen wird.

Der Bericht weist darauf hin, dass die aktuellen Erwärmungstrends die globalen Temperaturen auf ein Niveau ansteigen lassen, das Gebiete wie Afrika, Südasien, Australien und Europa für das Leben von Säugetieren unwirtlich macht. Doch selbst in ferner Zukunft, wenn alle verfügbaren fossilen Brennstoffe verbrannt werden, wird der größte Teil der Erdoberfläche noch für das Überleben einiger Säugetiere geeignet sein.

Die Gründe für diesen bevorstehenden Wendepunkt werden von Dr. Saumitra Mukherjee, Professorin für Geologie und Fernerkundung an der Jawaharlal Nehru University, aufgeführt. Er führt die Veränderungen auf die Sonne, kosmische Strahlung, extreme Klimabedingungen und natürliche/vom Menschen verursachte Katastrophen zurück.

In Bezug auf die Sonne erklärt Dr. Mukherjee, dass ihre sich verändernde Natur und ihre Auswirkungen auf die Erdatmosphäre noch nicht vollständig verstanden sind. Sonnenflecken, die erstmals im 15. Jahrhundert auftraten und alle zwölf Jahre während des Sonnenmaximums beobachtet werden, können Wärme auf die Erde und andere Planeten richten, was zu Störungen im Erdmagnetfeld und zu Auswirkungen auf die Atmosphäre führen kann.

Auch kosmische Strahlung, die von der Sonne und galaktischen Quellen erzeugt wird, spielt eine Rolle bei der Störung der Umwelt auf der Erde. Die Intensität der galaktischen kosmischen Strahlung nimmt seit 2009 zu und ihr Einfluss auf Sonne und Erde erzeugt einen zyklischen Effekt.

Naturkatastrophen und extreme Klimabedingungen tragen zusätzlich zu diesen Veränderungen bei. Die Kedarnath-Tragödie im Jahr 2013 beispielsweise führte zu einem Anstieg der atmosphärischen Temperaturen, was zu einem raschen Abschmelzen der Gletscher führte. Dieses Schmelzen führte zu einer höheren Konzentration von Ruß in der Atmosphäre, was schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben kann.

Während der Bericht eine Klimakrise und einen Punkt vorhersagt, an dem die Erde aufgrund ihres Verlassens der bewohnbaren Zone der Sonne unbewohnbar wird, bleibt Dr. Mukherjee skeptisch. Er ist davon überzeugt, dass der Bericht zwar einen Durchbruch darstellt, eine weitere Überprüfung jedoch erforderlich ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft des Lebens auf der Erde zweifellos von den Auswirkungen des Klimawandels und verschiedener natürlicher und kosmischer Kräfte abhängt. Das Verständnis dieser Kräfte und ihrer potenziellen Auswirkungen wird von entscheidender Bedeutung sein, um Wege zu finden, ihre Auswirkungen abzumildern und das langfristige Überleben des Lebens auf unserem Planeten sicherzustellen.

