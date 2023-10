Untersuchung städtischer Tiere und Krankheitserreger in New York City

By

Im Forest Park, Queens, sah sich ein Forscherteam unter der Leitung von Laura Dudley Plimpton, einer Ökologin an der Columbia University, einem Waschbärenpaar gegenüber. Diese Begegnung war Teil einer Untersuchung städtischer Tiere, der von ihnen übertragenen Krankheitserreger und der Frage, wie sich diese Krankheiten in der Stadt ausbreiten können.

New York City ist die Heimat verschiedener Wildtierarten, darunter Waschbären, Stinktiere, Opossums und sogar Kojoten, die für die Bewohner nicht immer sichtbar sind. Diese Tiere haben sich an das Leben in der Stadt angepasst und gelernt, menschliche Ressourcen wie Müll zu nutzen. Allerdings stellen städtische Umgebungen auch Herausforderungen für diese Tiere dar, die auf engstem Raum leben und häufig mit anderen Arten, einschließlich Menschen, interagieren.

Das Forschungsteam unter der Leitung von Frau Plimpton und Dr. Maria Diuk-Wasser vom Labor für Ökoepidemiologie der Columbia University möchte die Risiken der Krankheitsübertragung zwischen Menschen, Haustieren und Wildtieren in städtischen Gebieten verstehen. Durch die Untersuchung der von Stadttieren übertragenen Krankheitserreger hoffen sie, die Gesundheit von Mensch und Tier zu schützen.

Während ihrer Forschung stellte das Team fest, dass Waschbären auf dem Green-Wood Cemetery in Brooklyn an einem Ausbruch der Staupe litten, einer potenziell tödlichen Krankheit für Waschbären, Stinktiere und sogar Hunde. Die Forscher untersuchten ursprünglich Coronaviren, stießen aber zufällig auf diesen Ausbruch. Sie haben die Genome von Virusproben infizierter Tiere sequenziert, um zu verstehen, wie sich die Krankheit auf dem Friedhof ausbreitete.

Zusätzlich zu bestimmten Ausbrüchen untersucht das Team das Gesamtbild der Krankheitsübertragung in der Stadt. Sie sammeln biologische Proben von verschiedenen städtischen Tieren, darunter Waschbären, Hirsche, Opossums, Stinktiere, Katzen und Spitzmäuse, um das Vorhandensein von Krankheitserregern und deren Ausbreitungspotenzial zu untersuchen.

Das Verständnis der Beziehungen zwischen Menschen, Tieren und Krankheitserregern in städtischen Umgebungen ist für den Umgang mit Krankheitsrisiken von entscheidender Bedeutung. Indem Städte Maßnahmen ergreifen, um Wechselwirkungen zwischen Wildtieren und menschlichen Ressourcen zu verhindern, wie z. B. die Umgestaltung von Mülleimern und die Unterbindung der Fütterung streunender Katzen, können sie gesündere Grenzen für Wildtiere schaffen.

