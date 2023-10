Seltene „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis begeistert Zuschauer in Amerika

Millionen von Menschen in ganz Amerika erwarteten sehnsüchtig die Ankunft einer seltenen „Feuerring“-Finsternis, bei der der Mond auf seinem Weg zwischen der Erde und der Sonne eine helle, lodernde Grenze bildet. Obwohl die Beobachtung der Sonnenfinsternis von einem klaren Himmel abhängig war, bereiteten sich viele Städte und Nationalparks entlang des Weges der Sonnenfinsternis auf große Menschenmengen vor.

In einigen Teilen des Westens der Vereinigten Staaten war der Mond perfekt ausgerichtet und sorgte für ein spektakuläres Schauspiel. In Albuquerque, New Mexico, wo das himmlische Ereignis mit einem internationalen Ballonfest zusammenfiel, brachen Jubelrufe bei denjenigen aus, die das Glück hatten, eine ungehinderte Sicht zu haben. Die Stadt zieht typischerweise Zehntausende Zuschauer und Heißluftballonpiloten aus der ganzen Welt an.

Anders als bei einer totalen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond bei einer Feuerringfinsternis die Sonne nicht vollständig. Stattdessen hinterlässt es einen hellen, leuchtenden Rand. Im Bryce-Canyon-Nationalpark im Süden Utahs wagten sich Sonnenfinsternis-Enthusiasten vor Sonnenaufgang auf die Wanderwege und sahen winzige Lichter entlang des Tals der Red Rock Hoodoos.

Die gesamte Sonnenfinsternis dauert von dem Moment an, in dem der Mond beginnt, die Sonne zu verdecken, bis zur Rückkehr zur Normalität, zweieinhalb bis drei Stunden. Diese besondere Sonnenfinsternis war in Eugene, Oregon, nur zeitweise sichtbar, da die Wolkendecke gelegentlich die Sicht versperrte. Allerdings wird die nächste totale Sonnenfinsternis im April die Vereinigten Staaten in der entgegengesetzten Richtung durchqueren.

Während die Zuschauer an der Ostküste damit rechneten, weniger von dem Ereignis zu sehen, da in einigen Gegenden wie New York City nur eine Viertelfinsternis sichtbar war, bereiteten sich viele immer noch darauf vor, den Himmel zu beobachten. Die nächste „Ring of Fire“-Finsternis soll im Oktober nächsten Jahres an der südlichsten Spitze Südamerikas stattfinden.

