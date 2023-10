Eine seltene „Ring of Fire“-Finsternis begeistert Zuschauer in ganz Amerika

Millionen von Menschen in ganz Amerika erlebten ein seltenes Himmelsereignis, das als „Feuerringfinsternis“ bekannt ist. Die ringförmige Sonnenfinsternis tritt auf, wenn sich der Mond zwischen der Erde und der Sonne bewegt und eine helle und gleißende Grenze bildet.

Während die Beobachtung der Sonnenfinsternis auf einen klaren Himmel angewiesen war, boten einige Teile des Westens der Vereinigten Staaten ein spektakuläres Schauspiel, als sich der Mond positionierte und den ikonischen Ring bildete. In Albuquerque waren Jubelrufe von Zuschauern zu hören, die einen ungehinderten Blick auf die Sonnenfinsternis hatten. Diese Veranstaltung fiel mit dem internationalen Ballonfest der Stadt zusammen und zog Tausende von Besuchern aus der ganzen Welt an.

Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig bedeckt, hinterlässt eine Feuerringfinsternis einen hellen Rand um den Mond. Städte und Nationalparks entlang des Weges der Sonnenfinsternis bereiteten sich auf den Zustrom von Besuchern vor, und viele Sonnenfinsternis-Enthusiasten wagten sich in den Bryce-Canyon-Nationalpark im Süden Utahs. Dort waren entlang eines bekannten Weges winzige Lichter zu sehen, während die Zuschauer in den frühen Morgenstunden ihre bevorzugten Plätze absteckten.

Die gesamte Sonnenfinsternis dauert an jedem Ort etwa zweieinhalb bis drei Stunden, von dem Moment an, in dem der Mond beginnt, die Sonne zu verdecken, bis sie wieder normal wird. Während es in einigen Gegenden, wie Eugene, Oregon, aufgrund der Wolkendecke zu zeitweiligen Sichtverhältnissen kam, bereiteten sich die Zuschauer an der Ostküste darauf vor, in Städten wie New York eine Viertelfinsternis zu erleben.

Die nächste Feuerringfinsternis wird im Oktober nächsten Jahres an der südlichsten Spitze Südamerikas stattfinden. Es ist eine Erinnerung an die gewaltigen und wundersamen Phänomene, die sich an unserem Himmel abspielen, das Publikum fesseln und Ehrfurcht und Neugier wecken.

[Quelle: The Monitor, Austin American-Statesman, AP]