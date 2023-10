Der Erntemond: Ein spektakulärer Anblick am Himmel

By

Diese Woche wurden Himmelsbeobachter weltweit mit dem faszinierenden Anblick des „Harvest Moon“ verwöhnt, einem der berühmtesten Vollmonde des Jahres. Zusätzlich zu seiner Schönheit erhielt dieser Vollmond auch den Titel „Supermond“, da er den letzten der vier Supermonde im Jahr 2023 markierte.

Das Besondere an diesem Erntemond ist seine Himmelsposition, die die Bühne für eine seltene ringförmige Sonnenfinsternis, auch „Feuerringfinsternis“ genannt, am 14. Oktober bereitet. Diese Sonnenfinsternis wird in den Vereinigten Staaten, Mittelamerika und und Südamerika.

Der Begriff „Supermond“ bezieht sich auf einen Vollmond, der auftritt, wenn sich der Mond im Perigäum befindet, dem Punkt seiner Umlaufbahn, der der Erde am nächsten ist. Aufgrund der leicht elliptischen Form seiner Umlaufbahn erscheint der Mond im Perigäum etwas größer am Himmel. Der gegenüberliegende Punkt seiner Umlaufbahn, der am weitesten von der Erde entfernt ist, wird Apogäum genannt.

Wenn das Perigäum mit einem Vollmond zusammenfällt, erfolgt das Apogäum beim nächsten Neumond oder umgekehrt. Das bedeutet, dass der Erntemond, da er diese Woche relativ nahe an der Erde schwebte, beim nächsten Neumond am 14. Oktober relativ weiter wegschwingen wird.

Finsternisse treten auf, wenn die Umlaufbahn des Mondes die Ekliptik schneidet, die scheinbare Bahn der Sonne durch unseren Tageshimmel. Während der bevorstehenden ringförmigen Sonnenfinsternis wird der Mond am Himmel kleiner erscheinen, da er sich im Apogäum befindet. Dadurch blockiert es nur den Mittelpunkt der Sonne und bildet einen Ring oder Anulus um den Mond.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Beobachtung der Sonnenfinsternis am 14. Oktober nur durch eine Sonnenfinsternisbrille erfolgen sollte. Allerdings war der Erntemond diese Woche mit bloßem Auge absolut sicher zu beobachten. Wenn der Vollmond auf- oder untergeht, nimmt er aufgrund der Rayleigh-Streuung, die entsteht, wenn Licht von Molekülen in der Erdatmosphäre abgelenkt wird, einen atemberaubenden Orangeton an.

Der nächste Vollmond, bekannt als „Hunter’s Moon“, wird am 28. Oktober stattfinden. Obwohl dieser Vollmond aufgrund der Sonnenfinsternis immer noch in der Lage sein wird, die Ekliptik zu durchbrechen, wird er nicht in den dunkleren zentralen Schatten der Erde eindringen, was bedeutet, dass dies der Fall ist wird nicht rot und wird zum „Blutmond“. Der nächste Blutmond wird erst 2025 erwartet.

Behalten Sie also den Himmel im Auge und genießen Sie diese himmlischen Wunder!

Quellen:

– WhenIsTheNextEclipse.com

– Der vollständige Leitfaden zur großen nordamerikanischen Sonnenfinsternis vom 8. April 2024